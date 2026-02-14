Fisac, del San Pablo: "El marcador refleja que el UCAM estuvo más intenso"

Murcia, 14 feb (EFE).- El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, vio en "la intensidad" la principal diferencia entre su equipo y el UCAM Murcia, que venció por 101-82 en un encuentro en el que los granas fueron superiores de principio a fin.

"El UCAM fue el justo ganador y por eso le felicito. El marcador refleja que ellos estuvieron más intensos, sobre todo en el inicio del partido y más aún en el último cuarto", comenzó diciendo el técnico segoviano al llegar a la sala de prensa del Palacio de los Deportes de la capital del Segura.

El preparador castellano lamentó que les faltara continuidad para poder pelear por el triunfo. "Nosotros estuvimos en el partido en muchos momentos pero el trabajo, el esfuerzo y el grado de acierto del rival le permitió ganar el encuentro de forma bastante clara", reconoció el de Fuenterrebollo en una rueda de prensa muy escueta. EFE

