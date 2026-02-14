España tercera tras la jornada inicial en Auckland y colisión entre N. Zelanda y Francia

(Actualiza con la sanción a Nueva Zelanda)

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La embarcación española ha acabado en tercera posición de la primera jornada de la etapa de Auckland de SailGP, en la que tuvieron que suspenderse la tercera y la cuarta manga por una colisión entre los barcos de Nueva Zelanda y Francia.

'Los Gallos' tratarán de alcanzar este domingo el acceso a su primera final de la temporada tras hacer un cuarto puesto en la primera regata y un sexto -con penalización polémica incluida en la última boya- en la segunda.

No pudieron disputarse más mangas debido a la colisión, a unos 90 km/h, al inicio de la tercera de los anfitriones y los franceses. La embarcación 'kiwi' se vio obligada a derrapar para no chocar con la italiana, perdió el control e impactó de lleno con la francesa, con lo que las dos quedaron varadas en el agua con importantes daños y dos navegantes heridos que tuvieron que ser trasladados al hospital.

"Hemos navegado muy bien en las dos pruebas. Obviamente el incidente con los suecos en la última boya nos ha penalizado mucho, pero nos sentimos bien", afirmó el piloto español Diego Botín, quien apuntó sobre el incidente del día que estaban detrás de los franceses y, por un momento pensaron, que iban a chocar, pero cuando se produjo el impacto con los neozelandeses pudieron reaccionar.

La clasificación de la jornada, tras confirmarse la suspensión, situaba a Nueva Zelanda en cabeza con 18 puntos, uno más que Francia y Australia, sin embargo los locales fueron castigados por los jueces con una penalización de ocho unidades, lo que les relegó al cuarto puesto y permitió a los 'Gallos' pasar al tercero con 12.

Las perspectivas para alcanzar la final son buenas, teniendo en cuenta además que las dos embarcaciones afectadas no podrán competir en la sesión del domingo. EFE