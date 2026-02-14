Espana agencias

España refuerza la policía aérea del flanco este en Rumanía con 53 militares

Madrid, 14e feb (EFE).- Los 53 aviadores españoles que conforman el Destacamento Aéreo Táctico 'Paznic' se incorporan, desde este sábado y hasta el próximo 7 de marzo, a la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía, lo que supone el regreso de España a este país aliado.

Durante este despliegue, el destacamento operará junto a un escuadrón de la Fuerza Aérea alemana para realizar ejercicios y misiones conjuntas de policía aérea reforzada en el flanco este de la Alianza, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Los objetivos principales de la misión son preservar la integridad del espacio aéreo aliado, fomentar la interoperabilidad y el entrenamiento conjunto con Alemania, además de demostrar la capacidad de la OTAN para reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza aérea.

El destacamento Paznic' se ubica en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, cerca de la localidad costera de Constanza, y está integrado por 51 aviadores del Ala 14 —con base en Los Llanos, Albacete—, y con el apoyo de dos militares del Centro Logístico de Armamento y Experimentación.

En los próximos días, y con todo preparado para cumplir la misión aérea, se incorporarán al destacamento tres cazas Eurofighter del Ala 14.

Durante la operación se fomentará el intercambio y la armonización de procedimientos entre el Ejército del Aire y del Espacio español y la Luftwaffe alemana, y se contribuirá a la seguridad de la Alianza, mediante la realización de misiones de QRA (Quick Reaction Alert) y de adiestramiento avanzado en espacio aéreo rumano.

Según el EMAD, esta contribución aérea es una muestra de la solidaridad y compromiso de España con la defensa colectiva y la seguridad compartida con sus aliados en el este de Europa, donde, en la actualidad, despliegan miles de soldados españoles en misiones terrestres y aéreas. EFE

