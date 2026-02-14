Espana agencias

España cuarta tras la primera jornada en Auckland y colisión entre Nueva Zelanda y Francia

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La embarcación española ha acabado en cuarta posición de la primera jornada de la etapa de Auckland de SailGP, en la que tuvieron que suspenderse la tercera y la cuarta manga por una colisión entre los barcos de Nueva Zelanda y Francia.

'Los Gallos' tratarán de alcanzar este domingo el acceso a su primera final de la temporada tras hacer un cuarto puesto en la primera regata y un sexto -con penalización incluida en la última boya- en la segunda.

No pudieron disputarse más mangas debido a la colisión, a unos 90 km/h, de los anfitriones y los franceses. La embarcación 'kiwi' se vio obligada a derrapar para no chocar con la italiana, perdió el control e impactó de lleno con la francesa, con lo que las dos quedaron varadas en el agua con importantes daños y dos navegantes heridos.

"Hemos navegado muy bien en las dos pruebas. Obviamente el incidente con los suecos en la última boya nos ha penalizado mucho, pero nos sentimos bien", afirmó el piloto español Diego Botín, quien apuntó sobre el incidente del día que estaban detrás de los franceses y, por un momento pensaron, que iban a chocar, pero cuando se produjo el impacto con los neozelandeses pudieron reaccionar.

La clasificación de la jornada, tras confirmarse la suspensión, sitúa a Nueva Zelanda en cabeza con 18 puntos, uno más que Francia y Australia. El barco español es cuarto con 12 y aspirante a la final. EFE

