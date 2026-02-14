ERC no teme una ruptura con Rufián pese a la tensión por su propuesta de frente unitario

Marc Corominas Planas

Barcelona, 14 feb (EFE).- El pulso del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con la dirección del partido por su propuesta de un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales ha provocado tensión en las filas republicanas, pero la cúpula está convencida que este choque no acabará en ruptura.

Así lo sostienen múltiples fuentes de ERC consultadas por EFE, que no esconden que la insistencia de Rufián con esta propuesta no avalada por el partido ha tensado mucho el ambiente, tanto en la dirección como entre cuadros intermedios.

Aunque muchos creen que "se ha pasado", en la ejecutiva mantienen la confianza en su cabeza visible en Madrid, como verbalizó la misma secretaria general, Elisenda Alamany, el pasado lunes: "Si él quiere ser candidato lo será, y tiene todas las ganas".

Algunas voces sostienen que, con este pulso, Rufián no busca realmente materializar una coalición de fuerzas progresistas y soberanistas que por ahora no está cuajando, sino consolidar su posición, tanto internamente en el partido como mediáticamente.

A pesar de que no es nueva, la propuesta de Rufián volvió a primera línea del debate político esta semana, al conocerse que tiene previsto un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, y otro con el diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute.

Durante toda la semana Rufián ha insistido en reclamar este frente de izquierdas con fuerzas independentistas y nacionalistas -como ERC, Bildu, BNG o Compromís-, ya que considera que actualmente "a la izquierda del PSOE no hay nada", si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto.

Sin embargo, todos los partidos interpelados han dado la espalda a esta idea desde el primer momento.

Varias fuentes de ERC coinciden en señalar que uno de los motivos de fondo de Rufián para librar este pulso sería consolidar su posición en el Congreso ante un supuesto intento -negado en público y en privado por la dirección- de buscarle sustituto como cabeza de lista para las próximas elecciones generales.

Su liderazgo en el Congreso sí que se puso en duda hace un par de años con la anterior dirección del partido, pero la actual cúpula -a la que Rufián apoyó en el agitado congreso interno- le ha mantenido la confianza, como expresó la misma Alamany.

En un contexto de desafección hacia la política y los partidos tradicionales, Rufián, que ha destacado como uno de los políticos más populares, buscaría sobresalir como un "outsider", distanciándose de la dirección, interpreta una de las fuentes consultadas.

Él mismo ha señalado que su función no es "leer argumentarios" y que su motivación detrás de la propuesta es el "miedo" a una mayoría del PP y Vox: "Cuando me marche de la política lo que quiero es pensar que hice todo lo posible para intentar frenar el fascismo".

Rufián siempre ha sido un verso libre dentro del partido y su perfil propio ha sido una de las bazas de la formación, que aprecia en él la capacidad de llegar a un público más allá de las fronteras habituales de ERC.

En este equilibrio, fuentes de la cúpula señalan que siguen siendo mayores los beneficios que aporta una figura tan popular como Rufián que la tirantez que genera su transgresión a las directrices del partido.

Pese a todo, todas las fuentes coinciden en descartar que Rufián acabe rompiendo con ERC y trate de lanzar un proyecto al margen del partido y aseguran que será su candidato en las próximas elecciones generales.

El propio Rufián afirmó, a finales de la semana, que se siente "muy orgulloso" de pertenecer a ERC, "un partido con unas siglas gloriosas".

"Seguiré si el partido quiere. Es un honor hacer lo que hago desde hace diez años. Me siento muy agradecido a ERC y estaré aquí hasta que ERC quiera", aseveró el líder republicanos en el Congreso, en unas declaraciones que desde la dirección se han apreciado como un intento de suavizar el encontronazo con el partido. EFE

