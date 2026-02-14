Espana agencias

El Valencia defiende la segunda plaza y sus sensaciones en Andorra antes de la Copa

Valencia, 14 feb (EFE).- El Valencia Basket visita este domingo al Morabanc Andorra en un encuentro en el que defenderá su actual segunda plaza en la Liga Endesa y también sus buenas sensaciones en esta campaña antes de afrontar desde el próximo jueves la Copa del Rey como anfitrión.

Pese a su buena trayectoria general, el Valencia afronta este encuentro tras haber caído en la última jornada en la pista del Asisa Joventut, una derrota que no le costó la segunda plaza pero que le dejó con 14 triunfos, solo uno más de los que ahora tienen el Barcelona, el UCAM Murcia y el Unicaja.

Una segunda derrota liguera sí que le podría relegar de esa segunda posición y, aunque no lo hiciera, acabaría con su colchón para defender esa privilegiada posición.

Pero tras caer en Badalona, el equipo 'taronja' completó un sólido encuentro este jueves ante el ASVEL Villeurbanne en la Euroliga, un triunfo que le ha asentado en la zona alta de la clasificación europea y que ha confirmado su gran campaña continental hasta ahora.

El Valencia afronta este choque advertido por la complicación que supone el viaje a Andorra para una plantilla desgastada por sus muchos viajes hasta ahora pero también por algunas malas experiencias recientes en la pista pirenaica donde ha perdido en cinco de sus últimas siete visitas. La pasada campaña, sin ir más lejos, cayó por 86-84 en una de sus pocas derrotas del curso en la acb.

Además, el equipo andorrano llega tras un reciente cambio de entrenador. El croata Zan Tabak debutó hace dos semanas en el banquillo en sustitución de Joan Plaza y lo hizo con una victoria en su pista ante el Dreamland Gran Canaria.

Los exteriores Shannon Evans, extaronja, y Kyle Kuric y el interior Artem Pusttovyi son las principales referencias del Morabanc, que es tercero por la cola y con solo una victoria de margen respecto al San Pablo Burgos, que ocupa plaza de descenso.

Para este choque el Valencia Basket tiene la duda del interior Matt Costello, que acabó el partido del jueves con molestias en el tobillo, y hay otros jugadores con molestias. Dado lo complicado del viaje, el cansancio acumulado y la cercanía de la Copa, se espera que Pedro Martínez haga los descartes en Valencia. EFE

