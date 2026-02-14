Espana agencias

El Unicaja, a recuperar sensaciones en el primer envite ante el líder

Málaga, 14 feb (EFE).- El Unicaja, después del varapalo sufrido en la pasada jornada de la Liga de Campeones (BCL) ante el Würzburg, recibirá este domingo al Real Madrid (19:00 horas), líder de la Liga Endesa y con el que se enfrentará cuatro días después en los cuartos de final de la Copa del Rey en Valencia.

Será, como siempre, un duelo de alta intensidad en el que ambos conjuntos defienden una racha de cinco victorias consecutivas en la competición española, que se inició en la jornada 15, el fin de semana del 10 de enero, y que en el caso de que ganara el equipo cajista supondría su mejor secuencia en el presente curso.

El equipo madridista llega a la cita tras superar en su cancha al Covirán Granada con solvencia (94-79), registrando un balance total de 17 victorias y solo dos derrotas, cosechadas ante el Kosner Baskonia (105-100) y el Barça (100-105).

Y el Unicaja lo hace tras ganar en el último encuentro al MoraBanc Andorra (91-79) y con solo dos derrotas como local de 10 partidos disputados contra el Barça (77-83) y Kosner Baskonia (90-93).

El partido en el Martín Carpena tendrá un componente nostálgico, ya que el técnico italiano del Real Madrid, Sergio Scariolo, volverá a Málaga, donde estuvo desde noviembre de 2003 hasta final de la temporada 2007-08 dirigiendo al Unicaja en 301 partidos.

Scariolo es el segundo entrenador con más partidos del club malagueño, y con 176 victorias, el que más triunfos ha conseguido junto con Joan Plaza.

Otro reencuentro será el del alero Jonathan Barreiro con el Real Madrid, en el que se formó y con el que llegó a debutar a nivel profesional en 2014. A partir de ahí el alero gallego inició una sólida carrera que le llevó cedido al Club Ourense Baloncesto (2015-16), el Casademont Zaragoza (2016-21) y, desde hace cinco temporadas, al Unicaja, donde suma 232 encuentros.

Ambos equipos se han visto las caras en 115 ocasiones en partidos oficiales a lo largo de su historia en las diferentes competiciones, con 34 victorias del Unicaja por 81 del Real Madrid.

En la fase regular de la Liga Endesa, el registro es de 21 victorias y 59 derrotas, aunque en Málaga la cosa se aprieta bastante, ya que, de 39 partidos, 16 fueron triunfos del Unicaja por 23 de los blancos.

El último precedente tuvo lugar el pasado 28 de diciembre, que se saldó con derrota en la visita de los malagueños al Movistar Arena por 91 a 82.

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, tendrá las bajas del base Alberto Díaz y el ala-pívot francés Killian Tillie, lesionados, y del escolta estadounidense Chase Audige, con permiso para asistir en su país al funeral de su madre; y es duda el pívot polaco Olek Balcerowski, con molestias físicas en uno de sus gemelos. EFE

