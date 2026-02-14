El temporal mantiene cortadas 80 carreteras, 37 de ellas solo en Andalucía

Madrid, 14 feb (EFE).- Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que afecta a la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este sábado 80 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 37 se encuentran en Andalucía.

Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 6:00 horas de este sábado.

Cádiz también se encuentra muy afectada, con cortes en 10 carreteras, mientras que en otras comunidades autónomas destaca Ciudad Real como una de las provincias más perjudicadas, con hasta 11 vías intransitables parcialmente.

Entre las carreteras en las que no es posible circular en su totalidad se encuentra la nacional la N-122, cortada en ambos sentidos entre Toro y Fresno de la Ribera (Zamora).

Del mismo modo, el hielo y la nieve afectan a otras 66 vías secundarias de la red en Almería, Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Palencia, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Barcelona, Madrid, Navarra, Álava y La Rioja, con hasta un total de 13 trechos cortados.

Además, en 33 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en cinco está prohibida la circulación de camiones y en 15 se recomienda circular con precaución.

Entre las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno se encuentran las nacionales N-260, entre Lardiés y San Julián de Basa (Burgos); y los ramales N-330a y N-330b, entre Canfranc-Estación y Candanchu (Huesca).

Otras tres carreteras nacionales se encuentran con este nivel de afectación en León: la N-621, entre Riaño y Llánaves de la Reina; la N-625, entre Riaño y Ribota de Sajambre; y la N-630, entre Arbás del Puerto y Villamanín.

La DGT recomienda conducir con mucha prudencia debido a los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes rachas de viento, especialmente en la zona este de España, donde se ha mandado un mensaje Es-Alert en la provincia de Castellón. EFE