El Surne Bilbao busca alargar una serie histórica con la undécima victoria consecutiva

Bilbao, 14 feb (EFE).- El Surne Bilbao encara el derbi vasco que le va a enfrentar al domingo en Miribilla al Kosner Baskonia (18.00 horas) con el objetivo de alargar a once la histórica serie de victorias que encadena el equipo vizcaíno sumando las competiciones doméstica y europea.

Desde la paliza recibida el 2 de enero en su pista a manos del Valencia Basket (72-116), el Surne Bilbao ha ganado de manera consecutiva a Girona, Murcia, Tenerife, Granada, Joventut y Zaragoza en la Liga Endesa y al PAOK griego, en dos ocasiones, Sporting de Portugal y Prievidza eslovaco en Copa FIBA Europa.

Una espectacular racha que ha colocado a los 'hombres de negro' en la novena plaza de la ACB, con un balance positivo de 11-9, y en cuartos de final del torneo continental con el factor cancha asegurado en todas las eliminatorias.

En este dulce momento llega además el día en el que Jaume Ponsarnau celebrará su partido 500 en la ACB, una cifra redonda que el técnico catalán ha alcanzado en los banquillos del Manresa (202), Gipuzkoa Basket (42), Valencia Basket (111), Casademont Zaragoza (23) y Surne Bilbao (122).

Al frente de los de Miribilla, el de Tárrega solo ha ganado uno de los siete derbis frente a Baskonia que ha dirigido en estas cuatro temporadas. Fue el 82-80 del 24 de marzo de 2024, decidido con un lejanísimo triple casi sobre la bocina del estadio Kristian Kullamae.

El equipo vasco cuenta una semana más con las bajas de Amar Sylla y Stefan Lazarevic, a quienes el técnico no espera de vuelta al grupo hasta después de la próxima ventana FIBA.

El pívot senegalés se recupera de una lesión muscular que le mantiene de baja desde mediados de diciembre y el exterior serbio de un esguince moderado en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse más de un mes de competición. EFE

