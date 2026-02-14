El rey emérito asegura estar "excelentemente bien" y feliz

Madrid, 14 feb (EFE).- El rey emérito se encuentra "excelentemente bien" de salud y feliz, según ha trasladado al periodista Carlos Herrera, a quien también ha comunicado su intención de volver a visitar España pronto.

Según ha adelantado la Cope, Herrera ha compartido este sábado un mensaje que le ha hecho llegar Juan Carlos I, en el que asegura encontrarse en buena forma.

"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", dice, y admite que sufre los achaques normales de su edad. "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo", bromea.

"Estoy excelentemente bien", deja claro el rey emérito, quien explica que su intención es visitar España pronto.

Además, agradece desde Abu Dabi el interés de todas las personas que se han preocupado por él. EFE