El Racing a defender el liderato ante el segundo mejor local de la categoría

Eibar (Gipuzkoa)/Santander, 14 feb (EFE).- El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, tratará este domingo de defender el liderato que mantiene desde la jornada 17, en un estadio de Ipurúa que el Eibar ha conseguido que sea el segundo mejor de la categoría.

Los de José Alberto López viajan a tierras guipuzcoanas tras recuperarse del golpe de Granada (1-0) con una victoria este pasado lunes ante el Mirandés (1-0), y es que, pese a que el partido no fue brillante, el Racing lo pudo solventar sin apenas apuros.

El cuadro cántabro, que lleva sin ganar al conjunto armero en su feudo desde la temporada 1992/93, quiere asentar el liderato y volver a coger sensaciones a domicilio que, como el Éibar en su casa, es el segundo mejor visitante de Segunda División.

Para este partido, el técnico asturiano del Racing no podrá contar con dos de sus defensas más habituales, Pablo Ramón y Jorge Salinas, debido a una lesión en el isquiotibial y acumulación de tarjetas, respectivamente.

En su lugar, todo hace indicar que repetirá en el centro de la zaga la misma pareja de centrales que ante el Mirandés, Manu Hernando y Facu González, mientras que en el lugar de Salinas, José Alberto confirmó el viernes en rueda de prensa que Mario García actuará de lateral izquierdo.

Otro de los quebraderos de cabeza que tiene el entrenador verdiblanco es en la delantera, y es que no podrá contar con Asier Villalibre ni Manex Lozano, por lesión, mientras que tampoco lo podrá hacer con Juan Carlos Arana, que ante el Mirandés vio una tarjeta roja por protestar.

Sin embargo, José Alberto ha incluido en la convocatoria al nuevo fichaje verdiblanco, es decir, al ex futbolista de Las Palmas, Getafe o Valladolid Jaime Mata que, tras cuatro sesiones de entrenamiento, es probable que tenga el domingo sus primeros minutos con la elástica santanderina.

Además, José Alberto recupera para este encuentro a Peio Canales, que no pudo estar el partido anterior por dolencias musculares, y del filial suben Samu Calera y Diego Fuentes.

El técnico del Eibar, Beñat San José, ha calificado el encuentro como el mayor reto que puede afrontar su equipo al recibir al rival con más potencial de la categoría.

El conjunto vasco quiere lograr su quinta victoria consecutiva en su casa y también su quinto partido seguido invicto y prolongar así la mejor racha de la presente temporada que le ha llevado de pasar a ocupar puestos de descenso a situarse a cinco puntos de ellos.

San José va a poder contar con la totalidad de su plantilla completamente libre de lesiones, exceptuando la ausencia de Peru Nolaskoain por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Esta ausencia de uno de los pilares fundamentales en la zaga armera obligará al técnico donostiarra a recomponer su defensa. Tendrá dos opciones, ya que podría dar cabida en el puesto de defensa central a Arbilla, desplazándole de la posición de lateral izquierdo que venía ocupando en las últimas jornadas y colocar en ese lugar a Hodei Arrillaga. La segunda sería la de seguir manteniendo en el puesto de lateral izquierdo a Arbilla y situar como central a Arambarri o, algo que parece más improbable, a Jair Amador.

En el futuro también tendrá a su disposición a un importante jugador más, el recién fichado está misma semana Juan Bernat. Si bien al valenciano le espera todavía un período de adaptación antes de que pueda entrar en el once.

El lateral izquierdo ya entrena con intensidad con todos sus compañeros y tiene ganas de incorporarse lo antes posible al esquema armero.

- Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Arrillaga, Sergio Álvarez, Olaetxea, Corpas, Mada, Guruzeta y Martón.

Racing Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Facu González, Mario García; Damián, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Guliashvili.

Árbitro: Pendiente de designación

Campo: Ipurua

Hora: 16.15: EFE

