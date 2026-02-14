El psicólogo Victor Amat enseña a librarse de los 'malos' en la era del narcisismo

Olivia Alonso

Madrid, 14 feb (EFE).- "Porque hay mucha gente mala por ahí", el psicólogo Victor Amat vuelve a las librerías para enseñar cómo hay que librarse de las personas malvadas y manipuladoras con sus mismas herramientas, en una sociedad que es una "maldita fábrica de narcisistas" porque hay que "ser visto para destacar".

Licenciado en psicología por la universidad Ramon Llul de Barcelona, Amat advierte de la existencia de los "malos y mangantes" en todos los ámbitos, entre ellos el laboral. "Al reclutar, las grandes empresas priorizan a gente que tiene habilidades de manipulación y de persuasión, e incluso un bajo grado de empatía".

Son personas que toman decisiones rápidas y no les tiembla la mano si hay que echar a alguien que tiene tres críos. Los trabajadores no les pueden poner límites, pero sí aprender cómo manejan estas personas la manipulación y cómo usarla en favor propio, explica en una entrevista con EFE.

Tras intentar defender a los lectores de "los gurús de la psicología positiva" y alertarles sobre "los engaños de la autoestima", ahora Amat, bajo el título de 'Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible' (Vergara), explica "cómo usar las herramientas de los encantadores de serpientes".

Colaborador del Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, afirma que "estamos en un mundo de narcisistas", a los que define como "unos idiotas, que se creen elegidos de los astros, pretenden ser el centro del mundo y no entienden que se les confronte".

Un mundo en el que conviven con los psicópatas, personas que "saben muy bien lo que hacen, conocen los entresijos de la mente de los demás y los usan en su favor, pero siempre de forma soterrada".

Apelando a la distinción clínica, el psicólogo asegura que el presidente de EE. UU., Donald Trump, cumple "todos los requisitos del narcisista", en una sus acepciones más marcadas, la del megalómano.

"Es que con ver las actuaciones de Trump ya no te hace falta ni hacer el diagnóstico. Ya ves que es alguien que está encantado de conocerse, que se cree superior a los demás, que siempre tiene la razón, que busca constantemente el aplauso y la aprobación. Trump es la figura del emperador".

Aunque, afirma que, "afortunadamente, no hay muchos de estos", señala que suelen estar en "la punta de la pirámide; son grandes empresarios, que han pegado grandes pelotazos".

Y en el extremo contrario a Trump sitúa al presidente ruso, Vladimir Putin, al que define como maquiavélico: "No abre la boca, no levanta la voz, pero los que le llevan la contra mueren envenenados". Es menos impulsivo, muy cerca de la psicopatía y más oscuro, asegura.

Además, alerta sobre los narcistas encubiertos". Son personas muy quejosas, que "mantienen siempre el centro de atención porque siempre están enfermos, mal o peor que tú. Son más indetectables que el narcisista megalómano o el chulito, pero pueden hacer mucho daño a hijos, parejas, etc".

Para enseñar cómo hacer frente a estos 'manipuladores profesionales', y que "no roben ni la cartera ni el corazón", pero también para que los lectores puedan conseguir todos los propósitos que se marquen, ha escrito Amat este libro, en el que avisa de que estos "mangantes" siempre se presentarán como "almas gemelas".

Quien quiere persuadir, desea ser identificado "como uno de los tuyos" porque las personas están diseñadas para acercarse a los grupos afines. Ahí se produce "el enganche", "un mimetismo que mantienen hasta que consiguen el poder".

Lamenta el psicólogo que en la era de las redes sociales no se valore el saber, sino el contarlo bien, y lamenta que se prime a los profesores entretenidos por encima de los eruditos o expertos.

"La propia sociedad se ha ido escorando hacia ese modelo, el de más autopresentación, el de que vale más el que mejor se vende", una tendencia que, augura, se prolongará aún una década.

Al comentar los resultados electorales en distintos lugares del planeta, Amat explica que se elige a quien destaca sobre lo que se juzga aburrido, y el valor del populismo por parecer "auténtico, cercano y diferente".

"Paradójicamente, el mentiroso que no oculta que miente es confiable", una realidad de la solo se puede salir educando, dejando claro que no todo lo que brilla es oro.

"Lo que busco es que los lectores tengan la información para poder decidir. Si quedas por una aplicación y descubres a un narcisista que sabes que te dora la píldora, pero te da igual porque tu objetivo es acostarte con él esa noche, pues muy bien, pero hay que tener claro que no tienes a un honesto en la cama". EFE

(foto)