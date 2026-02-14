El PP se cierra a llegar a pactos con un PSOE "acorralado por la corrupción"

Madrid, 14 feb (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha dejado claro que su partido "poco tiene que hablar" con un Gobierno y un presidente, Pedro Sánchez, "absolutamente acorralados por la corrupción" y que han llevado al país a una crisis institucional.

En declaraciones a los medios, Fúnez ha acusado al "sanchismo" de "denigrar todo lo que toca", incluso a su propio partido y ha considerado que "poco se puede esperar" de un PSOE "que está humillando y faltando al respeto a los que han sido sus referentes".

Se refería así a las declaraciones del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en las que señalaba al expresidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, ya fallecido, como uno de los factores para explicar los pésimos resultados electorales en Aragón.

También a la reacción de algunos miembros del Gobierno a las palabras de Felipe González en las que aseguraba que iba a votar en blanco en las próximas elecciones generales.

Respecto a una futura alianza de izquierdas entre Sumar, Más Madrid y Comunes, ha considerado que su problema "esencial" es que están dejando de tener votos y se han dedicado a respaldar y mantener a un presidente acorralado por la corrupción "y a justificarla tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista parlamentario".

"Tienen un problema. Y es que nunca antes un Gobierno había tenido tantos ministros y tan pocos votos como se está viendo elección tras elección", ha zanjado Fúnez. EFE

