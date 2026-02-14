El PP reprobará a Isabel Rodríguez en el Senado y presentará plan de Vivienda al Congreso

Madrid, 14 feb (EFE).- El PP reprobará esta semana en el Senado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por el "fracaso de la Ley de Vivienda y su catastrófica gestión", mientras que presentará un plan en el Congreso con más de 30 medidas para reducir las trabas administrativas en la compra de vivienda y bajar los impuestos.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este sábado en un comunicado que esta semana protagonizará "una ofensiva parlamentaria" para resaltar la escasez de vivienda y el aumento de su precio en todo el territorio español.

El portavoz adjunto popular Sergio Sayas ha defendido que el plan de vivienda del PP es la única hoja de ruta ambiciosa y realista que está dialogada y consensuada con el sector.

Este compendio de 30 medidas busca ofrecer oportunidades a los jóvenes y hacer que la vivienda "deje de ser un artículo de lujo asequible solo para los bolsillos más poderosos".

El plan busca aportar más oferta, más seguridad jurídica y más facilidades para que los españoles vuelvan a acceder a la vivienda, ha reivindicado Sayas.

El diputado popular ha advertido de que "el gran fracaso del Gobierno tiene consecuencias dramáticas para las familias en riesgo de pobreza, pero también para las clases medias y, particularmente, para los jóvenes, que ven cómo emprender un proyecto de vida independiente se ha convertido en una misión imposible".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha subrayado la necesidad de reprobar a la ministra en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, por "las terribles consecuencias de la dejadez del Gobierno, que está condenando a toda una generación de jóvenes a la precariedad".

"Desde que gobierna (el presidente del Gobierno,) Pedro Sánchez, los precios suben y la oferta se contrae. Sánchez ha llevado a este mercado a un callejón sin salida de la que es cómplice y responsable su ministra de Vivienda. Por eso merece una reprobación por parte de las Cortes", ha recalcado.

La senadora ha denunciado que el Gobierno ha convertido la vivienda "en un producto de lujo para los españoles y en una oportunidad para los okupas" y ha advertido de que los jóvenes españoles asalariados tendrían que destinar el 92,3 % de su salario para pagar la totalidad del alquiler. EFE