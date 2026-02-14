Espana agencias

El Oviedo no quiere descolgarse de la permanencia ante un Athletic que busca 42 puntos

Oviedo/Bilbao, 14 feb (EFE).- Tras no poder jugar la semana pasada debido a la polémica suspensión en Vallecas, el Real Oviedo recibe este domingo (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Athletic Club con el objetivo de no descolgarse de la lucha por la permanencia.

El técnico azul, Guillermo Almada, pierde por lesión a David Costas, indiscutible en el centro de la defensa y el segundo jugador de la plantilla con más minutos disputados, aunque recupera a Rahim. Se espera que Eric Bailly sea el sustituto de Costas y acompañe a Carmo en el eje de la zaga.

No se esperan más cambios en el once de los azules, que en su último partido en el Tartiere lograron el triunfo ante el Girona y que no pierden en su estadio desde mediados de octubre, sumando una victoria y cinco empates en los seis partidos posteriores a dicha derrota ante el Espanyol.

El Real Oviedo, colista de Primera División con 16 puntos, cuenta con un partido menos tras la suspensión de Vallecas y está a siete puntos de la permanencia y, tras ganar al Girona hace dos semanas, vencer al Athletic supondría el segundo triunfo consecutivo de los azules por primera vez en el presente curso.

Aunque el último partido oficial entre ambos equipos disputado en el Carlos Tartiere data de diciembre de 2011, cuando el Athletic de Bielsa superó al Oviedo de Pacheta en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, la última cita liguera en la capital del Principado fue en mayo de 2001, hace ya 25 años, y acabó con un contundente 5-0 de los carbayones.

Por su parte, el Athletic Club encara su regreso 25 años después al Carlos Tartiere con la intención de seguir abriendo brecha con la zona de peligro para alcanzar su objetivo prioritario en la liga de alcanzar cuanto antes los 42 puntos que en teoría asegurarían la permanencia.

El triunfo de la pasada jornada en San Mamés contra el Levante alivió algo la presión que soportaba el equipo de Ernesto Valverde, aunque la derrota en el derbi copero del miércoles ante una Real Sociedad claramente superior volvió a alimentar las dudas que viene generando durante toda la temporada el conjunto bilbaíno.

Lo mejor de la semifinal para el Athletic fue el marcador, un 0-1 que le mantiene vivo de cara a la vuelta del 4 de marzo en campo donostiarra. No obstante, para despegar incógnitas y poder ilusionarse es clave para los rojiblancos sumar el mayor botín posible en los tres partidos de Liga previos frente a Oviedo, Elche y Rayo Vallecano.

De cara al primero de ellos, el del Tartiere, Valverde ha recibido por fin buenas noticias desde la enfermería. El técnico recupera al menos a una pieza clave como Oihan Sancet que debe darle a su equipo más creatividad y colmillo en ataque.

Sigue una semana más de baja Alex Berenguer, que ha vuelto a ser infiltrado esta semana para mitigar sus molestias en el primer dedo del pie derecho, además del sancionado Yeray Álvarez y los lesionados de larga duración Prados, Maroan y Egiluz.

De cara al once respecto al que alineó Valverde en la Copa es segura la vuelta de Unai Simón a la portería, se espera la presencia de los hermanos Williams, Iñaki y Nico, y queda la incógnita sobre si Sancet saldrá de inicio o se van incorporando en el transcurso del partido.

- Alineaciones probables:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Adama; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 14:00 horas. EFE

