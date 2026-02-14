Espana agencias

El MoraBanc, con el peligro del descenso en los talones, recibe al Valencia

Andorra La Vella, 14 feb (EFE).- El MoraBanc Andorra, nuevamente sintiendo la peligrosidad de los puestos de descenso, recibe el domingo (12.30 horas) al Valencia Basket con el objetivo de llegar al parón de la Copa del Rey y de las Ventanas FIBA con una ligera tranquilidad.

El equipo dirigido por Žan Tabak llega al encuentro con la baja de Xavier Castañeda y con la duda de Kyle Kuric, que aun no ha jugado un minuto desde la llegada del técnico de Split por una lesión muscular. Eso sí, los del Principado aún trabajan para fichar un escolta que sustituya al lesionado Castañeda.

Los andorranos tienen el Recoletas Salud San Pablo Burgos a una victoria y vuelven a sentir el aliento del equipo dirigido por Porfi Fisac. Los burgaleses juegan el sábado a las 21:00 horas en la pista del UCAM Murcia y, una victoria de ellos, acompañada de una derrota de los del Principado, situaría a los de Tabak en puestos de descenso antes del parón. Por tanto, el domingo es un partido importante para el MoraBanc Andorra.

El Valencia Basket ganó ayer su partido de Euroliga contra el último, el LDLC Asvel Villeurbanne francés, por 82-67 con 14 puntos de Jean Montero y los mismos para Darius Thompson. Los valencianos ocupan la tercera posición en la Euroliga y la segunda en la Liga ACB, pero en su último partido en la competición doméstica perdieron contra el Asisa Joventut por 90-87. De los últimos cinco partidos ACB han perdido tres y han ganado dos.

El MoraBanc ya estuvo a punto de darle un susto en el partido de la primera vuelta disputado el 28 de diciembre en el Roig Arena. Aquel equipo, dirigido por Joan Plaza, dejó escapar una ventaja de 17 puntos para, al final, perder por 84-79 con 22 puntos de Brancou Badio y el buen partido de Jaime Pradilla con 12 puntos, 9 rebotes y 23 de valoración. Por parte andorrana destacó Kyle Kuric con 19.

Tabak, de momento, ha dirigido un partido en el Pabellón Toni Martí y superó de manera holgada al Dreamland Gran Canaria, aunque encajó una derrota en Málaga en la última jornada.

La temporada pasada, el 1 de febrero, los de Joan Plaza vencieron por 86-84 al Valencia Basket con 21 puntos de Jerrick Harding, en un encuentro en el que por la parte valenciana el mejor fue Xabi López-Arostegui con 16.

En el anterior enfrentamiento entre los dos clubs también venció el MoraBanc por 99-71. Aquel partido fue el último de la Liga ACB de esa temporada y los de Natxo Lezkano contaron con los 35 puntos del actual jugador del Valencia Basket Jean Montero.

De hecho, el base dominicano será la gran atración del partido del domingo. El jugador dio su mejor versión en la ACB con la camiseta del MoraBanc y vuelve a un sitio que conoce bien. EFE

