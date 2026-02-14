Espana agencias

El Mirandés busca puntos y Las Palmas poner fin a su crisis en un campo prohibido

Guardar

Miranda de Ebro (Burgos)/Las Palmas de Gran Canaria, 14 feb (EFE).- El Mirandés, colista de LaLiga Hypermotion, afronta una nueva final por la permanencia ante la UD Las Palmas, un duelo en el que los rojillos buscan convertir las buenas sensaciones en puntos reales, en tanto que el cuadro insular persigue ganar por primera vez en Anduva y poner fin a su primera crisis de resultados tras encadenar cinco partidos sin ganar.

El técnico del cuadro burgalés, Antxon Muneta, dejó claro en la precia que, pese a la derrota ante el líder, el equipo compitió bien y solo le faltó "hacer daño" arriba. "El plan de tener el balón para defenderse terminó restando profundidad ofensiva y el castigo llegó en una transición mal defendida", explicó.

El entrenador insistió en que no percibe ansiedad en el vestuario pese a la situación clasificatoria y su mensaje sigue siendo semanal y sin cuentas a largo plazo, aunque reconoció que la salvación exigirá enlazar rachas positivas.

El rival obligará a un nivel máximo de concentración y Muneta definió al conjunto canario como un "candidato claro" al ascenso, con "plantilla de Primera" y urgido también por su propio momento.

El duelo se presenta así como un cruce de necesidades, pues para los jabatos quieren iniciar su remontada, hacerse fuerte en casa y sacar los tres puntos "como sea".

En el capítulo de plantilla, el Mirandés llega con contratiempos, pues Pablo Pérez estará fuera varias semanas por lesión y tampoco podrán jugar Ali Houary, sancionado, ni Sergio Postigo.

La nota positiva es el regreso de Bauza tras cumplir castigo y la recuperación de efectivos como Igor Nikic, mientras el recién incorporado Malsa avanza en su puesta a punto y ya trabaja con el grupo.

Tres puntos de quince posibles es el escaso bagaje del equipo amarillo desde que celebró su última victoria, el pasado 4 de enero en Zaragoza (1-2).

Pese a esa mala racha de resultados, que ya empieza a ser también de juego, Las Palmas se mantiene en puestos de promoción, aunque ya a cinco puntos de distancia del ascenso directo, con la referencia del Castellón como segundo clasificado, al que precisamente recibirá la próxima semana en Gran Canaria.

El entrenador del equipo isleño, Luis García, recuperará al capitán Jonathan Viera, ausente en la jornada anterior al disponer de un permiso por su reciente paternidad. Es probable que también vuelva a la convocatoria Viti Rozada, ausente durante las últimas semanas por una lesión muscular.

Por el contrario, el preparador ovetense no podrá contar con Ale García, máximo goleador del equipo isleño con seis tantos, debido a unas molestias físicas que le han impedido viajar hasta Miranda de Ebro.

Especialmente motivado estará en este choque el defensa gallego Sergio Barcia, quien regresa a un escenario donde completó una notable campaña con el equipo jabato en la temporada 2023-2024, que le valió para ser traspasado al Legia de Varsovia, club polaco que lo ha cedido este curso al conjunto isleño, donde el vigués es titular indiscutible en el eje de la zaga.

La UD Las Palmas no conoce la victoria en Anduva, ya que después de seis derrotas consecutivas, sumó su único punto en 2022 con un empate agridulce (3-3), tras dejar escapar dos goles de ventaja en los minutos finales.

- Alineaciones probables:

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Jorge Cabello, Medrano, Javi Hernández, Thiago Helguera, Selvi Clua, El Jebari y Carlos Fernández.

Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Jonathan Viera, Pejiño; y Jesé.

Árbitro: Pendiente de designación

Campo: Anduva.

Hora: 14:00. EFE

1011210

vfr-rg/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El REBI Cuenca y el Caserío Ciudad Real se enfrentan en un complicado duelo regional

Infobae

Comuns pide valentía al Govern de Cataluña para prohibir compra especulativa de vivienda

Infobae

Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Infobae

Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Infobae

El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid