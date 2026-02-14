El Mirandés busca puntos y Las Palmas poner fin a su crisis en un campo prohibido

Miranda de Ebro (Burgos)/Las Palmas de Gran Canaria, 14 feb (EFE).- El Mirandés, colista de LaLiga Hypermotion, afronta una nueva final por la permanencia ante la UD Las Palmas, un duelo en el que los rojillos buscan convertir las buenas sensaciones en puntos reales, en tanto que el cuadro insular persigue ganar por primera vez en Anduva y poner fin a su primera crisis de resultados tras encadenar cinco partidos sin ganar.

El técnico del cuadro burgalés, Antxon Muneta, dejó claro en la precia que, pese a la derrota ante el líder, el equipo compitió bien y solo le faltó "hacer daño" arriba. "El plan de tener el balón para defenderse terminó restando profundidad ofensiva y el castigo llegó en una transición mal defendida", explicó.

El entrenador insistió en que no percibe ansiedad en el vestuario pese a la situación clasificatoria y su mensaje sigue siendo semanal y sin cuentas a largo plazo, aunque reconoció que la salvación exigirá enlazar rachas positivas.

El rival obligará a un nivel máximo de concentración y Muneta definió al conjunto canario como un "candidato claro" al ascenso, con "plantilla de Primera" y urgido también por su propio momento.

El duelo se presenta así como un cruce de necesidades, pues para los jabatos quieren iniciar su remontada, hacerse fuerte en casa y sacar los tres puntos "como sea".

En el capítulo de plantilla, el Mirandés llega con contratiempos, pues Pablo Pérez estará fuera varias semanas por lesión y tampoco podrán jugar Ali Houary, sancionado, ni Sergio Postigo.

La nota positiva es el regreso de Bauza tras cumplir castigo y la recuperación de efectivos como Igor Nikic, mientras el recién incorporado Malsa avanza en su puesta a punto y ya trabaja con el grupo.

Tres puntos de quince posibles es el escaso bagaje del equipo amarillo desde que celebró su última victoria, el pasado 4 de enero en Zaragoza (1-2).

Pese a esa mala racha de resultados, que ya empieza a ser también de juego, Las Palmas se mantiene en puestos de promoción, aunque ya a cinco puntos de distancia del ascenso directo, con la referencia del Castellón como segundo clasificado, al que precisamente recibirá la próxima semana en Gran Canaria.

El entrenador del equipo isleño, Luis García, recuperará al capitán Jonathan Viera, ausente en la jornada anterior al disponer de un permiso por su reciente paternidad. Es probable que también vuelva a la convocatoria Viti Rozada, ausente durante las últimas semanas por una lesión muscular.

Por el contrario, el preparador ovetense no podrá contar con Ale García, máximo goleador del equipo isleño con seis tantos, debido a unas molestias físicas que le han impedido viajar hasta Miranda de Ebro.

Especialmente motivado estará en este choque el defensa gallego Sergio Barcia, quien regresa a un escenario donde completó una notable campaña con el equipo jabato en la temporada 2023-2024, que le valió para ser traspasado al Legia de Varsovia, club polaco que lo ha cedido este curso al conjunto isleño, donde el vigués es titular indiscutible en el eje de la zaga.

La UD Las Palmas no conoce la victoria en Anduva, ya que después de seis derrotas consecutivas, sumó su único punto en 2022 con un empate agridulce (3-3), tras dejar escapar dos goles de ventaja en los minutos finales.

- Alineaciones probables:

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Jorge Cabello, Medrano, Javi Hernández, Thiago Helguera, Selvi Clua, El Jebari y Carlos Fernández.

Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Jonathan Viera, Pejiño; y Jesé.

Árbitro: Pendiente de designación

Campo: Anduva.

Hora: 14:00. EFE

