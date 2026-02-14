El Manresa, último ensayo para un Barça bajo mínimos antes de la Copa del Rey

Barcelona/Manresa (Barcelona), 14 feb (EFE).- El derbi catalán frente al Baxi Manresa de este domingo (17:00 horas) será el último ensayo para un Barça bajo mínimos antes de encarar la Copa del Rey con una preocupante lista de bajas que condiciona la rotación y el estado físico de la plantilla.

A una semana del estreno copero frente al UCAM Murcia, el técnico Xavi Pascual desconoce si podrá contar con su base titular, Tomas Satoransky, que arrastra molestias en la espalda; con el máximo anotador del equipo, el escolta Kevin Punter (12,3 puntos de media en ACB), lesionado en el aductor; ni con su pívot más fiable, Jan Vesely.

El último en caer, víctima de un calendario sin tregua, ha sido el interior checo, que en el inicio del tercer cuarto de la última derrota ante el París Basketball (74-85) sufrió un dolor lumbar agudo que le obligó a abandonar el partido. Descartado para este domingo, se suma a las incógnitas con las que el conjunto azulgrana encara el primer título de la temporada.

Las lesiones son la confirmación de un problema anunciado en una plantilla ya de por sí corta y descompensada que tampoco ha provocado movimientos en los despachos para reforzarla. Además, condicionan claramente el desarrollo de los encuentros, con jugadores exhaustos en los tramos finales.

Todo está relacionado: los kilómetros acumulados en las piernas derivan en errores no forzados, canastas perdonadas y estadísticas tan elocuentes como el 5 de 32 en triples con el que el cuadro azulgrana cerró su última noche.

En ataque, los destellos de carácter suelen llevar la firma de Darío Brizuela, el más regular en la parcela ofensiva, aunque sin escuderos fiables.

A la irregularidad de Will Clyburn tras su lesión, capaz de anotar 21 puntos ante el Bàsquet Girona y quedarse en 9 frente al París, se suma en la competición doméstica la obligación de descartar a un extracomunitario.

Pascual deberá decidir entre el propio Clyburn, Myles Cale o Miles Norris, una ausencia que puede acentuar los problemas ofensivos frente a un BAXI Manresa que le tiene tomada la medida al Barça en el Palau Blaugrana, como reflejan sus dos últimas victorias en el feudo azulgrana: 82-83 en la temporada 2023-24 y 92-103 en la 2024-25.

El conjunto del Bages llega tras imponerse la pasada jornada en otro derbi, en la pista del Hiopos Lleida (90-99). Además, en la Eurocopa también venció en la cancha del Veolia Hamburgo por 94-116 en un duelo intrascendente, ya que tenía asegurado matemáticamente el billete para los octavos de final.

El equipo dirigido por Diego Ocampo, decimotercero en la Liga Endesa con un balance de ocho victorias y once derrotas, sabe que un triunfo en la capital catalana le situaría a solo dos partidos de los puestos de 'playoff', un incentivo notable que deberá afrontar sin Retin Obasohan (11,6 puntos de media en ACB).

El base belga, con un esguince de muñeca, será baja durante las próximas semanas y su ausencia condiciona a un equipo que también tiene entre algodones al director de juego Hugo Benítez, aquejado de molestias musculares desde hace varias jornadas. EFE

