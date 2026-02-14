El Horneo EÓN busca abrir hueco sobre el descenso ante el colista Guadalajara

Alicante, 14 feb (EFE).- El Horneo EÓN Alicante se enfrenta este domingo al Sanicentro Guadalajara (17:00 horas, Pitiu Rochel) en un encuentro en el que buscará una victoria que le permita ampliar las diferencias sobre un rival directo y la zona de descenso.

El conjunto alicantino supera en cuatro puntos al alcarreño, al que ya ganó en la primera vuelta en Guadalajara, por lo que, en el caso de vencer ampliará a seis, más el coeficiente particular, la diferencia.

Tras caer en el primer partido de la segunda vuelta ante el Barcelona, el técnico del Horneo EÓN, Roi Sánchez, confía en que su equipo recupere la buena dinámica con la que despidió el año para dar un nuevo paso hacia la salvación.

El entrenador no podrá contar con Aarón Gutiérrez, baja indefinida por motivos personales, mientras que el argentino James Parker, que ya se perdió el encuentro del pasado martes, es duda por problemas físicos.

El técnico gallego receló de la mala dinámica del Guadalajara, del que recordó que es un equipo físico capaz de puntuar en las pistas más complicadas.

El encuentro supondrá la presentación en Alicante del portero David Faílde y del extremo Vicente Sancho, los dos fichajes del Horneo EÓN en el mercado invernal. EFE

