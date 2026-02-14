El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Barcelona, 14 feb (EFE).- Los fuertes vientos que azotan Cataluña, de casi 150 kilómetros por hora, han causado cortes en la autopista AP-7 y en líneas de tren y han obligado a enviar mensajes de alerta a diez comarcas de Tarragona, Girona y Lleida, donde el temporal amenaza las rúas de Carnaval.

Aunque la borrasca de este sábado se preveía menos intensa que la del pasado jueves, que paralizó Cataluña y causó la muerte de una trabajadora, el viento ha ganado intensidad desde primera hora de este sábado, por lo que Protección Civil ha enviado mensajes Es-Alert a los móviles de 10 comarcas del sur de Tarragona, el Pirineo, el Prepirineo y el Alt Empordà.

Los fuertes vientos han complicado el tráfico en la autopista AP-7, una de las principales vías de comunicación de España, debido a que a la caída de árboles en la calzada se han sumado dos accidentes, por lo que se ha cortado la circulación de los carriles en dirección norte en L'Ametlla de Mar (Tarragona), al límite de la provincia de Castellón.

A consecuencia de los vientos huracanados que azotan el sur de Tarragona, se ha prohibido la circulación de camiones de más de 7.500 kilos por la AP-7 en toda la provincia de Tarragona, desde el límite con la de Castellón hasta el municipio de L'Arboç.

El vendaval ha provocado además esta mañana cerca de 300 intervenciones de los Bomberos de la Generalitat, la mayoría de ellas por caídas de árboles y de elementos de fachadas o placas solares, además de otras afectaciones sobre señales de tráfico y vehículos aparcados.

A consecuencia del temporal, se ha cortado la línea de Rodalies R-16 entre las estaciones de Tortosa, L'Aldea y Amposta, también en el Ebro. El viento afecta asimismo al tráfico de los trenes de la línea RT1.

El Meteocat ha elevado el nivel rojo de riesgo a seis sobre seis, por rachas de viento que han alcanzado los 147 kilómetros por hora en Mas de Barberans, los 114 en El Perelló, y los 114 en Miami Platja, en el sur de la provincia de Tarragona.

En el extremo norte de Cataluña, el viento ha soplado a hasta 140 kilómetros por hora en Portbou (Girona) y 133 en Espot (Pirineo de Lleida).

Las rachas de viento huracanado han obligado a activar las medidas de seguridad de las líneas eléctricas en la zona del Ebro, por lo que se han desconectado temporalmente de las infraestructuras, sobre todo en la zona del Baix Ebre.

Pese a que se espera que el viento amaine a última hora de la tarde, Protección Civil ha pedido a los municipios afectados por la alerta que suspendan las rúas de Carnaval y las actividades al aire libre y, al resto, que aseguren los elementos de mobiliario urbano para evitar que puedan salir despedidos por el temporal.

El temporal incluye otra alerta por mala mar, sobre todo en la costa norte catalana, y por nieve en el Vall d'Aran, donde se teme que el viento que sopla en la zona propicie las ventiscas, por lo que Protección Civil pide evitar las actividades al aire libre.

Ante esos escenarios, Protección Civil ha activado en nivel de alerta los planes de emergencias Vencat, Procicat -por fuerte oleaje- y Ferrocat -por afectación al transporte ferroviario-, y en fase de prealerta el de riesgo de aludes. EFE

