El Elche suma siete partidos sin ganar e iguala su peor racha de resultados en la Liga

Elche (Alicante), 14 feb (EFE).- El Elche, que esta jornada empató sin goles ante Osasuna, suma ya siete jornadas consecutivas de Liga sin lograr la victoria, lo que iguala la peor racha de esta misma temporada.

El conjunto ilicitano ya pasó un bache de resultados idéntico desde el pasado mes de octubre hasta diciembre, cuando enlazó tres empates y cuatro derrotas.

El Elche comenzó aquella mala dinámica con una derrota ante el Alavés (3-1), primera del curso, y posteriormente empató con el Athletic Club (0-0), cayó ante Espanyol (1-0) y Barcelona (3-1), para empatar con Real Sociedad (1-1) y Real Madrid (2-2).

El conjunto de Eder Sarabia cerró la mala dinámica con una derrota en Getafe (1-0) antes de cambiar su inercia negativa con un triunfo frente al Girona (3-0).

La actual mala dinámica del Elche comenzó en el inicio del año, cuando perdió ante el Villarreal (1-3). Tras empatar en Mestalla (1-1) y con el Sevilla (2-2), el Elche cayó ante Levante (3-2), Barcelona (1-3) y Real Sociedad (3-1), para aumentar la racha negativa con el empate ante Osasuna (0-0).

La próxima jornada, el Elche tendrá la oportunidad de evitar ampliar su mala dinámica de resultados en San Mamés ante el Athletic Club en un partido especial para su entrenador, Eder Sarabia, hijo de una leyenda del equipo vasco, del que es aficionado. EFE

