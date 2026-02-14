Espana agencias

El Barça envía una queja formal a la RFEF por falta de unificación de criterios arbitrales

Guardar

Barcelona, 14 feb (EFE).- El FC Barcelona ha hecho llegar este sábado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su presidente, al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, en la que el club expresa su "profunda preocupación" por la falta de "criterio homogéneo" arbitral.

En el documento, el Barça expone "la falta de coherencia en el criterio disciplinario" que, a su entender, genera "una disparidad y una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición".

También "criterios contradictorios en acciones de mano en el área" y que refuerzan "la sensación arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento".

Por otra parte, también denuncia la "acumulación de errores relevantes", que la entidad azulgrana considera una "reiteración de errores arbitrales flagrantes" a lo largo de la temporada, "muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club".

Igualmente, expresa "dudas razonables" sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología del VAR, "especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes" y la "falta de transparencia" en la gestión y publicación de los audios del VAR.

En cuanto a los criterios en las revisiones de las jugadas en el monitor, el FC Barcelona cuestiona "la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones".

Y, por eso, reclama "una urgente revisión" de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar "la uniformidad en las decisiones arbitrales, la igualdad de trato entre clubes y la credibilidad y el prestigio de las competiciones".

Por último, el Barça propone "la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema".

"Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos", concluye el comunicado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bendodo califica de "miserables y cobardes" las palabras de Óscar López sobre Lambán

Infobae

La Junta de Andalucía augura instrucción "larga" y "complejísima" del accidente de Adamuz

Infobae

Detenido el imán de Ripoll (Girona) por agresión sexual a una menor, según el Ayuntamiento

Infobae

Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada

Infobae

El museo Lázaro Gadiano (Madrid) expone una poética videoinstalación de Isaac Julien

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez sostiene que “el

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa