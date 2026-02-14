El Albacete quiere mantener su buena dinámica en casa y el Sporting la revancha de la ida

Albacete/Gijón, 14 feb (EFE).- El Albacete quiere mantener su buena dinámica en casa superando este domingo al Sporting de Gijón (18:30 horas) en un duelo en el que espera olvidar la polémica arbitral de la pasada jornada, en tanto que el cuadro asturiano, cerca de la promoción, tratará de tomarse la revancha de la primera vuelta, en la que cayó ante los manchegos por 3-4 tras ir ganando por 3-0.

El entrenador albacetense, Alberto González, expresó en la rueda de prensa previa al partido su “enfado” con todo el sistema y no puso el foco en el director de la contienda, porque “son seis personas arbitrando un partido” que ofrecieron una “actuación lamentable” a su entender.

En cuanto al partido de este domingo, el preparador malagueño ha considerado que enfrente tendrán a un “gran equipo que está haciendo las cosas bien, con un potencial enorme arriba y que, gracias a su orden, es un equipo muy práctico en lo que hace”.

Todo ello le llevó a calificar de “difícil” a su rival, especialmente “por las grandes capacidades con las que cuentan para hacer daño, especialmente cuando cuentan con espacios”.

Y, aunque no es partidario de hacer vigilancias individuales, reconoció que “hay determinadas fases del juego en las que habrá que tener una especial atención a jugadores como Dubasin, Gelabert o Ferrari, que tiene buen nivel”.

González afrontará este choque con las bajas por lesión de los defensores Neva y Pepe Sánchez y el delantero Higinio, aunque recupera para esta cita a Pacheco, que se perdió la pasada jornada por sanción.

El Sporting de Gijón tratará de volver a la victoria lejos de su estadio y, de paso, lamerse las heridas de lo ocurrido en el duelo que ambos protagonizaron en la primera vuelta con una histórica remontada de los manchegos (3-4).

Aquel encuentro en El Molinón permanece en el recuerdo del vestuario rojiblanco, tal y como afirmó el técnico sportinguista Borja Jiménez en la previa.

El abulense aún no había asumido el cargo al frente del equipo, pero ese día supuso un punto de inflexión que ahondó en una mala dinámica de los asturianos que se pronunció al caer por 3-4 cuando había logrado ponerse 3-0 en la primera mitad.

La remontada, un hito histórico en contra de los gijoneses en su feudo en 120 años de historia ya que jamás habían perdido con una ventaja así como local, minó la moral del equipo y desembocó una semana después, tras la derrota en Castellón, en la destitución de Asier Garitano como entrenador.

Enfocados en el presente, la gran curiosidad del encuentro en clave rojiblanca será que Borja Jiménez no podrá estar en el banquillo al tener que cumplir sanción tras ver la quinta amarilla ante el Huesca en la pasada jornada.

Esa será una de las 'bajas' del encuentro junto a la del también sancionado Juan Otero y los lesionados Andrés Cuenca y Mamadou Loum mientras que el central Eric Curbelo se mantiene como duda hasta última hora.

Con todo ello, Jiménez apunta a formar un once muy similar al de la pasada jornada con Yáñez en portería y una defensa de cuatro con Rosas y Oliván en los laterales y una pareja de centrales que tendrá que variar, con Pablo Vázquez y Diego Sánchez como principales candidatos a la titularidad.

En el medio del campo, Corredera, Manu Rodríguez y Nacho Martín apuntan a continuar como titulares, al igual que el tridente de ataque, con Dubasin y Gelabert junto a Andrés Ferrari, alternativa a Otero por la sanción del colombiano.

- Alineaciones probables:

Albacete: Mariño, Gámez, Javi Moreno, Javi Villar, Vallejo, Jogo, Agus Medina, Pacheco, Capi, Valverde y Obeng o Puertas.

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Nacho Martín, Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert y Ferrari.

Árbitro: Sergiu Muresan (Comité Valenciano)

Campo: Carlos Belmonte

Hora: 18.30. EFE

