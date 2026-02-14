Espana agencias

Diego Ocampo destaca que el Barça compensa las bajas con "su gran solidez defensiva"

Manresa (Barcelona), 14 feb (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que tanto su equipo como el Barça afronta el derbi de este domingo en la Liga Endesa con notable ausencias, pero que los azulgranas lo compensan con sus prestaciones en defensa, que ha mejorado ostensiblemente con la llegada de Xavi Pascual al banquillo.

"Ellos están en cuadro, y nosotros con una baja importantísima como la de Obasohan y la duda hasta última hora de Benítez. Sin embargo, ellos ya han demostrado que pueden competir con una gran solidez defensiva", ha afirmado.

A la baja de larga duración del base Juan Núñez se une ahora los problemas físicos de jugadores fundamentales en el esquema del conjunto azulgrana como el base Tomas Satoransky, el escolta Kevin Punter o el pívot Jan Vesely.

"El Barça es un equipo que suele tener una gran rotación, pero también han sufrido en ese aspecto, y han tenido que tirar de cantera como hemos hecho nosotros con el caso de Gerard Fernández y otros jugadores”, ha comentado al respecto Ocampo.

Por último, el técnico del Baxi Manresa ha hablado del posterior parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA. "Debemos ir entrenamiento a entrenamiento, y marcar una serie de objetivos. De cara a las ventanas puedo confirmar que Eli Brooks jugará con Irlanda y conseguirá pasaporte europeo, algo que nos abre muchas posibilidades tanto a él como a nosotros", ha finalizado. EFE

