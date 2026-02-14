Detenidos en Granollers tres falsos operarios de gas por robar a ancianos en sus casas

Barcelona, 14 feb (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Granollers (Barcelona) a tres hombres que se hacían pasar por operarios de una empresa de gas para entrar en casas de ancianos y robarles dinero, joyas y tarjetas bancarias, que luego usaban para retirar efectivo de cajeros automáticos.

Las detenciones de los tres hombres, de 21, 23 y 29 años, se produjeron el pasado día 10, cuando una patrulla de paisano de los Mossos observó a uno de ellos realizando diversas retiradas de dinero de un cajero en una actitud vigilante y nerviosa, según ha informado este sábado la policía catalana.

Los agentes siguieron al sospechoso hasta un coche en el que le esperaba otra persona, quien, al ver a los agentes, escondió en una bolsa diversas tarjetas y una libreta bancaria a nombre de una mujer de 80 años.

Los agentes localizaron a esa mujer, que les explicó que esa misma mañana un supuesto operario se presentó en su casa para resolver una reclamación.

Al parecer, sin que ella se diera cuenta, un segundo hombre entró en la casa aprovechando que la mujer le mostraba al primero la caldera y le robó la libreta, tarjetas, joyas y 350 euros en efectivo.

De forma paralela, una tercera persona llamó al teléfono de la anciana haciéndose pasar también por empleado de la compañía del gas para pedirle información sobre las claves de seguridad de las tarjetas y la libreta.

Tras la detención, la policía devolvió a la anciana 3.600 euros que los ladrones le habían robado de su cuenta bancaria, diversas joyas y los 350 euros en efectivo que se habían llevado de la casa.

Los detenidos, uno de los cuales acumulaba antecedentes por hechos similares, pasaron a disposición judicial el día 11 acusados de robo y estafa a entidad bancaria. EFE

(vídeo)