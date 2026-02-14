Espana agencias

Detenido un hombre por el atropello mortal de un joven y herir a otro en Castellón

Guardar

Castellón, 14 feb (EFE).- La Policía Local de Castellón de la Plana ha detenido a un hombre de 31 años de edad como presunto autor del atropello de dos jóvenes, uno de los cuales falleció en el lugar de los hechos y el segundo resultó herido con politraumatismo.

El detenido está acusado de un presunto delito contra la seguridad vial con el resultado de accidente de circulación, homicidio imprudente y lesiones.

El conductor ha sido sometido a las pruebas de alcohól y drogas con resultado negativo, informan las mismas fuentes.

Junto a la práctica de las diligencias preliminares oportunas, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para la continuación de las actuaciones correspondientes.

El aviso del suceso se recibió a las 23:28 horas de ayer viernes y hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que asistió a los dos varones, y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El equipo médico confirmó el fallecimiento del joven de 21 años, vecino de Vila-real, mientras que el otro afectado, de 26 años y vecino de Almassora, fue estabilizado y trasladado con politraumatismo al Hospital General de Castellón en una unidad SAMU.

Según informa la Policía Local, al parecer el conductor habría realizado una conducción manifiestamente temeraria y se habría dirigido de manera descontrolada hacia el lugar en el que se encontraban los peatones, provocando el atropello mortal. EFE

eb.jgt/oli

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

"Calma tensa" en El Robledo (Ciudad Real) y mejora la situación en Talavera (Toledo)

Infobae

Castro: “Para los aficionados el derbi es especial y trabajamos para que estén contentos”

Infobae

La Guardia Civil detalla a la jueza de la dana el escollo para rescatar mensajes borrados

Infobae

Ascienden a 267 los incidentes causados por el vendaval en Baleares

Infobae

El Albacete quiere mantener su buena dinámica en casa y el Sporting la revancha de la ida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa