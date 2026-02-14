Detenido un hombre por el atropello mortal de un joven y herir a otro en Castellón

Castellón, 14 feb (EFE).- La Policía Local de Castellón de la Plana ha detenido a un hombre de 31 años de edad como presunto autor del atropello de dos jóvenes, uno de los cuales falleció en el lugar de los hechos y el segundo resultó herido con politraumatismo.

El detenido está acusado de un presunto delito contra la seguridad vial con el resultado de accidente de circulación, homicidio imprudente y lesiones.

El conductor ha sido sometido a las pruebas de alcohól y drogas con resultado negativo, informan las mismas fuentes.

Junto a la práctica de las diligencias preliminares oportunas, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para la continuación de las actuaciones correspondientes.

El aviso del suceso se recibió a las 23:28 horas de ayer viernes y hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que asistió a los dos varones, y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El equipo médico confirmó el fallecimiento del joven de 21 años, vecino de Vila-real, mientras que el otro afectado, de 26 años y vecino de Almassora, fue estabilizado y trasladado con politraumatismo al Hospital General de Castellón en una unidad SAMU.

Según informa la Policía Local, al parecer el conductor habría realizado una conducción manifiestamente temeraria y se habría dirigido de manera descontrolada hacia el lugar en el que se encontraban los peatones, provocando el atropello mortal. EFE

eb.jgt/oli