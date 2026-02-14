Detenido en Alcoy (Alicante) un empresario textil por emplear a extranjeros sin contrato

Alicante, 14 feb (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy a un hombre responsable de una empresa dedicada al reciclado de ropa de segunda mano como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, por emplear a personas extranjeras en situación irregular y sin darles de alta en la Seguridad Social.

La actuación se produjo tras una inspección realizada en una nave industrial de la localidad, en la que los agentes localizaron a cuatro ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato laboral ni alta en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dos de los trabajadores se encontraban en situación irregular, por lo que se iniciaron los trámites correspondientes conforme a la Ley de Extranjería, informa la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició al tener conocimiento los agentes de una posible explotación laboral de empleados extranjeros en la citada nave.

La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alcoy llevó a cabo diversas indagaciones para conocer la estructura de la empresa y la situación administrativa de los trabajadores.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que los empleados carecían de contrato, seguro y medidas básicas de prevención de riesgos laborales, y que percibían salarios por debajo de lo legalmente establecido, lo que evidenciaría un aprovechamiento de su situación de necesidad.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el detenido, de 52 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy. EFE

pvb.eb/oli