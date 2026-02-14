Declarado un incendio forestal en la ladera de Cabo Tiñoso (Cartagena)

Murcia, 14 feb (EFE).- Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado esta noche en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena (Murcia), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El fuego se ha declarado en una zona en la que sopla viento muy fuerte, según el 112, que ha indicado que se han desplazado al lugar bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, dotaciones de Protección Civil de Cartagena, Policía Local de Cartagena y Guardia Civil, además del agente medioambiental de la zona y dos brigadas forestales.

Las llamas fueron avistadas desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas sobre "un gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando del incendio. EFE