Dani Miret: "Hemos hecho un partido serio"

Zaragoza, 14 feb (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, dijo que su equipo hizo "un partido serio" en el encuentro de la Liga Endesa que ganó sábado ante el Casademont Zaragoza (67-79) en el pabellón Príncipe Felipe.

"Creo que hemos hecho un partido serio, muy concentrados desde el inicio y marcando el tono físico y de concentración que necesitábamos", resumió el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Según Miret, en la primera parte no tuvieron acierto ninguno de los dos equipos, aunque el inicio del tercer cuarto de su escuadra, señaló, fue "muy bueno", pues logró tener "clarividencia" y "acierto", mientras mantenía el tono defensivo.

Además, el entrenador de la 'Penya' se mostró "contento" de que, cuando las cosas no iban bien para su equipo, fue "consistente en el rebote".

También, porque, de perder cuatro balones en el primer cuarto, pasaron a cerrar el duelo "solamente con siete pérdidas", algo que para un conjunto como el Joventut es "muy importante". EFE