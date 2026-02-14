Espana agencias

Cucurella tendrá que estar 3 y 4 semanas de baja

Londres, 14 feb (EFE).- El español Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea inglés, sufre una lesión en los isquiotibiales que le tendrá de baja entre tres y cuatro semanas, informaron a Efe fuentes cercanas al jugador.

El futbolista español notó unas molestias en los isquiotibiales el pasado martes en el empate a dos contra el Leeds United y fue sustituido en el descanso.

Pasó pruebas este jueves por la mañana y no estuvo presente en la clasificación de su equipo este viernes a los octavos de final de la FA Cup contra el Hull City (0-4).

"Tiene un problema en los isquiotibiales. No te puedo dar un plazo de vuelta ahora mismo", confirmó Liam Rosenior, técnico del Chelsea, tras el encuentro.

Cucurella ha sido uno de los jugadores indispensables tanto para Enzo Maresca como para Rosenior y esta temporada ha disputado 35 partidos. Además, es uno de los pilares de la selección español y un fijo para Luis de la Fuente, que cuenta con él para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que empieza en junio.

De seguir el proceso previsto, el catalán podrá estar a disposición del seleccionador nacional para la Finalissima que España disputará ante Argentina el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail (Catar). EFE

EFE

