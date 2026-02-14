Espana agencias

Corberán: “El equipo va a dejarse la vida para conseguir los tres puntos”

Guardar

Paterna (Valencia), 14 feb (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que su equipo va a “dejarse la vida para conseguir los tres puntos” este domingo en el Ciutat de València ante el Levante, un rival sobre el que valoró que “siempre ha sido competitivo”.

“En el fútbol la exigencia siempre es de los resultados, de luchar por los tres puntos, en ese sentido la situación es la misma, afrontamos el partido con el máximo respeto y el máximo nivel de detalle”, apuntó este sábado Corberán en la previa preguntado por la presión sobre su figura y sobre el equipo.

El míster valencianista, que no tendrá ningún lateral derecho disponible de la primera plantilla y tampoco podrá contar con Arnaut Danjuma, comentó que “siempre hay cosas que uno puede probar. Ya no desde los jugadores que salen de inicio, o luego entran, sino de las posibilidades en el campo o en función del rival. Cada partido es un nuevo evento, posibilidad para seguir creciendo”, dijo.

Sobre ambos jugadores, Corberán explicó que “médicamente ninguno sufre una lesión importante”. “Danjuma tiene una lesión pequeña en el psoas y con ‘Titi’ tiene que ver más con un aspecto preventivo, ha aparecido un edema alrededor de la lesión que tuvo y supone un riesgo. La decisión médica es mantener al jugador con los servicios médicos y no con el grupo. El partido se afronta al máximo con los jugadores que haya”, dijo.

En el caso de Thierry, que jugó por primera vez ante el Real Madrid después de su lesión, Corberán explicó que su participación estuvo pactada con los servicios médicos y que no ‘fuerza’ a jugadores.

“Siempre sigo las recomendaciones médicas, una vez estipulado con el cuerpo médico que el tiempo máximo de juego de Titi era de 30 minutos, no empieza el partido y jugó 18 minutos. Los servicios médicos, que son los especialistas, son los que estipulan si el jugador tiene el alta competitiva o no. Nunca fuerzo un jugador, el cuerpo médico me dice si está para jugar o no”, apuntó.

Mientras, Corberán analizó sobre el rival que “siempre he visto al Levante un equipo competitivo, no compite mejor (que con Julián Calero), compite diferente. El partido de Mestalla te dice de la igualdad y dificultad. Es un equipo que tienes que preparar muy bien porque te va a exigir”.

“Con el nuevo entrenador tiene señas de identidad distintas, es un equipo que juega muy organizado, que puede manejar diferentes sistemas, que está ordenado en defensa y con unos fundamentos ofensivos muy claros que le están haciendo competir. Sabes que va a costar mucho trabajo superarles”, dijo.

Por último, sobre Javi Guerra y una información publicada sobre su posible cambio en el once titular ante el Real Madrid cuando ya lo tenía decidido, explicó que “hay veces que salen a la luz comentarios, reflexiones o situaciones que no coinciden con la realidad o con cómo manejamos la relación con un jugador”.

“Una vez doy una alineación nunca pienso en cambiarla. Es un proceso que es producto de cómo uno evalúa los rendimientos de los jugadores, las situaciones de partido. Nunca he cambiado en mi vida una alineación. Eso no es mantener el respeto ni la confianza en el jugador. Eso no se puede hacer cuando uno lidera un grupo. Los jugadores hay veces que tienen un protagonismo de una manera o de otra”, continuó.

“Javi Guerra es un jugador importante para el club. Lo veo manejar su situación de jugar menos con una madurez que me está gustando mucho y hace que la confianza que tenemos con él incluso aumente. Los jugadores a veces afrontan situaciones de dificultad y eso te hace madurar y aumentar su rendimiento. Para mí Javi está en esa línea”, finalizó. EFE

plm sm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo

Infobae

Cae una banda de contrabando con el decomiso de dos toneladas de tabaco en Sevilla

Infobae

Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo

Infobae

El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Infobae

Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid