Espana agencias

Confirman 12 años de cárcel a un luchador de muay thai que noqueó a un hombre de un golpe

Guardar

Madrid, 14 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado 12 años de prisión para un luchador de muay thai por intentar matar a un hombre que le recriminó cómo conducía, en una sentencia en la que los magistrados subrayan que el acusado sabía del posible resultado mortal del golpe que propinó a la víctima, con el que la noqueó.

El fallo confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Mohamed A. y a otro implicado en los hechos, descartando los recursos en contra de la misma en relación con los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2023 en la localidad madrileña de Zarzalejos, tras unos festejos taurinos, según informa el TSJM.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal madrileño avalan la condena a 12 años de cárcel para Mohamed A. como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y varios delitos de lesiones.

Subrayan el dolo homicida y la intensidad del ataque, ya que actuó "sabiendo que desarrollaba una conducta idónea para matar y aceptando ese resultado", y destacan que se trata de un luchador de artes marciales como muay thai y kick boxing, con experiencia en combates de contacto, lo que refuerza la imputación porque sabía del daño que podía causar, añade la sentencia.

También confirman la condena de dos años de prisión impuesta a Hamza B., copiloto del principal condenado y participante activo en la agresión múltiple que se inició cuando la víctima, que paseaba con su pareja y otros familiares, le reprochó a Mohamed A. su forma de conducir.

Tras ser recriminado, Mohamed detuvo el coche de forma brusca, dio marcha atrás, descendió del automóvil y dirigiéndose directamente hacia Sergio C. E., sin previo aviso ni forcejeo, le propinó un puñetazo en el pómulo derecho que provocó que cayera desplomado de espaldas, golpeándose violentamente la nuca contra la calzada y perdiendo el conocimiento de manera inmediata.

El tribunal destaca que la víctima quedó "inerte en el suelo", sin capacidad de defensa.

La pelea se generalizó cuando familiares de la víctima intentaron auxiliarle y Mohamed continuó empleando una violencia intensa contra varias personas, mientras que su amigo agredió activamente a otro hombre mediante puñetazos, patadas y rodillazos que continuaron pese a que su víctima ya se encontraba en el suelo, también sin posibilidad de defensa.

Sergio C. E. sufrió lesiones graves, como fractura occipital, hundimiento del pómulo, hemorragias intracraneales y hematomas epidurales y subdurales, que obligaron a dos intervenciones quirúrgicas urgentes y a su ingreso en Cuidados Intensivos.

Los informes médicos confirmaron que las lesiones "tuvieron intensidad suficiente para provocar la muerte", de no haber mediado asistencia sanitaria inmediata.

Los magistrados argumentan que, en contra de lo que defiende el principal acusado, sí existe dolo homicida, ya que este actuó "al menos sabiendo que desarrollaba una conducta idónea para matar y aceptando ese resultado si llegara a producirse".

Añaden que la intención de matar puede inferirse de datos objetivos, y cita como determinantes "la naturaleza del golpe propinado, descrito como fortísimo", la parte del cuerpo golpeada (la cabeza) y "la intensidad del acometimiento, capaz de originar la caída de la víctima desplomada de espaldas".

La sentencia concede especial relevancia a la condición de luchador de artes marciales del condenado, razonando que "no es aventurado concluir que (esa práctica) le depara especiales conocimientos sobre la efectividad y contundencia de un ataque físico, centrado en puntos vitales del cuerpo humano", y de hecho dio un solo golpe "certero" a la víctima con el que la noqueó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno dice a Vox que cuando asuman gestión de Gobierno se darán de bruces con la realidad

Infobae

Vox pierde uno de sus tres senadores con las nuevas designaciones de la Asamblea extremeña

Infobae

El idilio de Salamanca y el escultor Xu Hongfei proyecta esta ciudad como destino en China

Infobae

Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Infobae

Juan Bravo (PP): "Nosotros no usaremos el dinero de los españoles para invadir empresas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa