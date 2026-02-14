Espana agencias

Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de viviendas por la riada

Guardar

Valladolid, 14 feb (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este sábado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz (Soria), debido a la crecida del río Duero, que en estos momentos pasa con un nivel de casi 5 metros y 274,65 m3/s y con previsión de crecida.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pellegrini no recupera efectivos: "La misma lista que la semana pasada"

Infobae

El Racing a defender el liderato ante el segundo mejor local de la categoría

Infobae

El Tottenham contrata a Igor Tudor hasta final de temporada

Infobae

El Elche no ha perdido en Liga con el portero argentino Dituro como titular

Infobae

Agenda Informativa de Europa Press para este lunes, 16 de febrero (1)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid