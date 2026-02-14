Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de viviendas por la riada

Valladolid, 14 feb (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este sábado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz (Soria), debido a la crecida del río Duero, que en estos momentos pasa con un nivel de casi 5 metros y 274,65 m3/s y con previsión de crecida.EFE
