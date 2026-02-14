Condenan a 40 años y multas millonarias a 20 narcos por tráfico de drogas en Almería

Almería, 14 feb (EFE).- La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha condenado a penas que suman más de 40 años de prisión y multas millonarias a una veintena de acusados que han reconocido integrar un grupo criminal dedicado al cultivo masivo de marihuana y al tráfico de hachís a gran escala en la provincia.

La sentencia, dictada en firme tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas, entre ellas las del abogado Nabil el Meknassi, impone las penas por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico y falsedad documental, aplicando las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión tardía.

El fallo considera probado que los condenados operaban "bajo la superior dirección" de Radu P. desde al menos el segundo semestre de 2017, con una estricta división de funciones que abarcaba desde la seguridad y supervisión de las adquisiciones de droga hasta el cuidado directo de las plantaciones y la custodia de los estupefacientes.

El tribunal ha impuesto a 15 de los acusados —entre ellos el cabecilla Radu P.— una pena de 1 año y 6 meses de prisión por el delito contra la salud pública, junto a una multa de 4.137.096,94 euros a cada uno. Además, se les condena a 4 meses de prisión adicionales por pertenencia a grupo criminal.

Al acusado Ismael O. F., considerado uno de los colaboradores más cercanos del líder junto a otros condenados, se le ha impuesto una pena de 1 año y 9 meses de prisión por el delito de salud pública, manteniendo la misma multa de más de 4,1 millones de euros, más los 4 meses por grupo criminal.

Por su parte, Antonio Francisco R. B. y Diana K. han sido condenados en calidad de cómplices a 9 meses de prisión y multas de 2.068.548,22 euros.

El tribunal considera que Antonio Francisco R. B., propietario de empresas de compraventa de vehículos, facilitaba coches a la organización para dificultar el control policial, mientras que Diana K. se encargaba de la logística de material de envasado.

El acusado Sergio L. C. ha aceptado una pena de 6 meses de prisión y una multa de 728 euros, mientras que a Marian D. se le suman 3 meses de prisión por un delito de falsedad documental al haber modificado una carta de identidad italiana sustraída.

La sentencia detalla un operativo policial que culminó el 14 de noviembre de 2018 con múltiples entradas y registros en Almería, Viator, Tabernas, Gádor, Rioja y Pechina.

En el domicilio del líder, Radu P., en Viator, los agentes incautaron 93.250 euros en efectivo, armas de aire comprimido con miras telescópicas, máquinas de envasar al vacío y llaves de múltiples vehículos de alta gama.

En otra vivienda de seguridad en la capital almeriense, alquilada por Ismael O. F., se halló un gran centro de almacenamiento de hachís. Allí se intervinieron centenares de paquetes de droga con diferentes logotipos y formas, que arrojaron un peso total de cientos de kilos de resina de cannabis con valores de mercado que, por lotes, oscilaban entre los 500.000 y los 1,6 millones de euros. El valor total de la droga almacenada en ese único punto se estimó en más de 8,1 millones de euros.

El grupo también gestionaba múltiples plantaciones de marihuana enganchadas fraudulentamente a la red eléctrica. En una finca de Gádor se intervinieron 636 plantas y más de 13 kilos de marihuana seca; en un cortijo de Tabernas 815 macetas, y en Pechina otras plantaciones con cientos de plantas y cogollos en proceso de secado. EFE

