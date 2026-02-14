Espana agencias

Comuns pide valentía al Govern de Cataluña para prohibir compra especulativa de vivienda

Barcelona, 14 feb (EFE).- La presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, ha pedido este sábado al Govern de Salvador Illa "valentía y voluntad política" para prohibir la compra especulativa de vivienda, una vez publicados cuatro informes que señalan que esta medida es "viable jurídicamente y constitucional".

Así ha reaccionado Albiach en rueda de prensa, después de que el Govern haya dado a conocer cuatro informes encargados a expertos juristas, que avalan la prohibición de la compra especulativa de vivienda, una condición imprescindible para que Comuns dé su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para este año.

Albiach ha destacado que la respuesta de los expertos "es clara: sí que es viable jurídicamente y sí que es constitucional prohibir las compras especulativas de vivienda".

A su entender, "hay una realidad objetiva de extrema urgencia y de extrema dificultad en el ejercicio del derecho a la vivienda por parte de la ciudadanía ante los comportamientos especulativos de unos pocos".

Esta realidad, ha añadido, "justifica la intervención de los poderes públicos", ya que "se está vulnerando un principio rector del urbanismo, como es el desarrollo urbanístico sostenible".

"Lo que necesitamos es valentía y voluntad política para prohibir las compras especulativas en Cataluña", ha subrayado Albiach, que ha instado al Govern a "ponerse al lado de la gente y a decir 'basta' a los fondos buitre".

Después de las primeras reuniones de trabajo entre Govern y Comuns para intentar acordar el proyecto de presupuestos para 2026, Albiach ha constatado que las negociaciones están aún "encalladas" en este punto: "Está costando más de lo que tocaría", ha lamentado.

La líder de los comunes en el Parlament ha hecho hincapié en que esta medida, que para los comunes es "irrenunciable" de cara a la negociación presupuestaria, ya se aplica en otras latitudes, como es el caso de Países Bajos, Dinamarca, Suiza o Canadá.

La prohibición de la compra especulativa, según Albiach, "es necesaria para la gente trabajadora y es de sentido común", porque las casas deben servir "para vivir, no para invertir o especular", por lo que "es el momento de demostrar que la política sirve".

"La buena política, cuando debe escoger entre la ciudadanía y el mercado, escoge a la ciudadanía. Y esto pasa por intervenir el mercado y por prohibir las compras especulativas", ha recalcado. EFE

