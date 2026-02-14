Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo

València, 14 feb (EFE).- El puerto de Castellón ha informado de su cierre total al tráfico marítimo, tanto para entradas como para salidas de buques y embarcaciones, por el aviso rojo por fuertes vientos y temporal marítimo en el litoral de la provincia.

El puerto había activado esta mañana el Plan de Autoprotección en Situación 0 de alerta y ha pedido a las empresas y terminales que operan en sus instalaciones evaluar operativas con grúas y maquinaria de gran altura, asegurar el correcto anclaje y trincaje de elementos móviles, revisar el apilado de contenedores y retirar material ligero y mobiliario de zonas abiertas.

Asimismo, a los locales de restauración ha recomendado la retirada preventiva de toldos, terrazas y mobiliario exterior y objetos pequeños que puedan ser proyectados por el viento y mantener a los clientes y personal en el interior de los edificios. EFE