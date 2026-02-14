Ceuta deja situación de alerta y las navieras recuperan todos los viajes en el Estrecho

Ceuta, 14 feb (EFE).- Las navieras han reanudado desde este sábado las comunicaciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar en la línea entre Ceuta y Algeciras (Cádiz) después de más de un día sin servicios como consecuencia de la borrasca Oriana, mientras que la ciudad ceutí ha abandonado la situación de alerta.

Según han informado a EFE fuentes portuarias, las adversas condiciones meteorológicas con vientos de poniente de más de 80 kilómetros por hora habían interrumpido el servicio de los barcos de alta velocidad desde las últimas horas de la noche de este pasado jueves.

El viernes no pudo navegar ninguno de los buques rápidos de las empresas Balearia, Armas Trasmediterránea y DFDS así como tampoco a primeras horas de este sábado.

Sin embargo, la mejoría del tiempo, con las rachas de viento soplando a unos 50 kilómetros por hora, han permitido que los barcos rápidos vuelvan a recuperar la normalidad en sus rotaciones entre las dos orillas.

La Aemet ha mantenido activados los avisos por fenómenos costeros en Ceuta hasta las 12:00 horas mientras que se ha desactivado ya la alerta por viento, según ha informado el Gobierno ceutí.

Protección Civil ha alertado de que la autonomía ceutí ha entrado en una fase "sin riesgos meteorológicos adversos ni amenazas", por lo que ha procedido a la retirada de las señalizaciones y restricciones al uso de parques y jardines. EFE