Cataluña publica cuatro informes que avalan prohibir la compra especulativa de vivienda

Barcelona, 14 feb (EFE).- El Govern de Cataluña ha dado a conocer este sábado cuatro informes encargados a expertos juristas, que avalan la prohibición de la compra especulativa de vivienda, una condición imprescindible para que Comuns dé su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para este año.

El ejecutivo catalán y Comuns pusieron en marcha en noviembre un grupo de trabajo conjunto con expertos para analizar qué medidas se pueden tomar para limitar la compra especulativa de vivienda, en el que participaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer y los expertos en urbanismo, vivienda y derecho Rosa Fornas, Fuentsanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera.

Uno de los cuatro escritos, titulado 'Informe sobre la constitucionalidad de las intervenciones del derecho administrativo en referencia a la limitación del derecho de propiedad' y firmado por Carles Viver i Pi-Sunyer, señala que, en virtud del principio de concurrencia competencial, las comunidades autónomas "están constitucionalmente legitimadas para establecer limitaciones a los derechos de propiedad privada" usando normas e instrumentos propios del derecho administrativo para regular no solo relaciones entre particulares y administraciones, sino también entre particulares.

Asimismo, el 'Informe sobre la viabilidad jurídica de intervenir en el mercado inmobiliario para limitar las adquisiciones de vivienda para destinarlos a la residencia habitual propia', a cargo del abogado Pablo Feu, concluye que la especulación en materia de vivienda, de la que alertan las resoluciones del Parlamento Europeo, "justifica la necesidad perentoria de intervención de los poderes públicos para revertir la situación y evitar la especulación, por mandato expreso del artículo 47 de la Constitución". EFE