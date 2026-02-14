Espana agencias

Castro: “Para los aficionados el derbi es especial y trabajamos para que estén contentos”

Guardar

Valencia, 14 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, explicó este sábado que es consciente de que para los aficionados levantinistas el derbi del domingo ante el Valencia es especial y que, como trabajan para que estén contentos, harán el máximo esfuerzo para conseguir la victoria.

“Es un partido más para ganar, como todos los otros. Pero sabemos que para los aficionados es un partido especial. Como trabajamos para que estén contentos, sabemos que si ganamos les damos más. Para nosotros es un partido más, lo planificamos igual. Pero es especial para los aficionados y si podemos darles una cosa más, lo vamos a dar”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre si lo vive con más rivalidad por el hecho de ser un derbi, Castor declaró: “Para mí los derbis son para ganarlos, como el resto de los partidos. Cuando vas al terreno de juego todos son rivales. Es rivalidad en el terreno de juego, tienes que dar el máximo, pero no es diferente que el resto de partidos, es lo mismo que otros partidos”.

“Llevo entrenando más de veinte años, sé lo que son los derbis. Sé la importancia para los aficionados. Llevo tiempo en la ciudad, conozco lo que sienten los aficionados (del Levante). Cuando estás en la calle o un aficionado habla contigo conoces lo que les gusta. Las personas en el interior del club también me dicen lo que piensan. Todos los aficionados del Levante trabajan con gente de que es del Valencia. Es un partido que se vive antes y después, no se queda sólo en el día del partido”, agregó el entrenador portugués.

Sobre el Valencia, el entrenador del Levante explicó que únicamente se ha fijado en los últimos partidos del equipo de Carlos Corberán y que nada tiene que ver el partido de la primera vuelta en Mestalla con el duelo de este domingo.

“Si yo supiera el resultado, haría el Euromillón y ganaba, pero no tengo esa capacidad. Me gustaría, pero no soy tan bueno”, ironizó.

“Los dos equipos son diferentes en este momento. El Valencia es un equipo que tiene cosas buenas y cosas menos buenas. Tiene individualidades muy fuertes, jugadores que pueden hacer la diferencia en algunas situaciones del partido. Colectivamente tiene algunas cosas que podemos aprovechar y nosotros, más que nada, tenemos que estar muy fuertes y jugar el partido para ganar”, añadió el entrenador del Levante.

Además, Castro evitó pronunciarse sobre la polémica tangana con la que acabó el partido de Mestalla. “Yo no sé lo que ha pasado, estoy tan concentrado en mi equipo que si hubo cosas raras… no tengo mucho tiempo para perder en cositas”, afirmó el preparador luso.

El entrenador del Levante, además, adelantó que el francés Ugo Raghouber no podrá jugar porque sufre unas molestias derivadas del esfuerzo del último encuentro de Liga ante el Athletic Club y no quiso desvelar cuáles son sus planes para cubrir la baja de Toljan por acumulación de amarillas en el lateral derecho.

“Tenemos muchas soluciones para la derecha. Vamos a jugar con los once que pensamos que es lo mejor para el partido. Está claro que el once de mañana lo tengo decidido, no puede tener muchas dudas un día antes del partido”, resumió el entrenador del Levante, que vivirá su primer derbi de la capital valenciana.

Castro también explicó que pese a que la próxima semana tendrá otros dos partidos, ante el Villarreal y el FC Barcelona, sólo piensa en el choque ante el Valencia porque es el más inmediato y no se plantea ningún tipo de rotación, pero se quejó por el hecho de tener menos descanso que el Villarreal.

"No hay un entrenador que le gusta tener menos tiempo que los otros. No es mi trabajo pero no lo he comprendido. Vamos a trabajar, porque yo sabía que ahora teníamos que ser más resilientes porque estábamos ganando partidos y las personas nos empezaban a mirar de otra forma. Vamos a pelear así, no ya problema", afirmó el luso. EFE

pzm sm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

"Calma tensa" en El Robledo (Ciudad Real) y mejora la situación en Talavera (Toledo)

Infobae

Detenido un hombre por el atropello mortal de un joven y herir a otro en Castellón

Infobae

La Guardia Civil detalla a la jueza de la dana el escollo para rescatar mensajes borrados

Infobae

Ascienden a 267 los incidentes causados por el vendaval en Baleares

Infobae

El Albacete quiere mantener su buena dinámica en casa y el Sporting la revancha de la ida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa