Espana agencias

Castellón y Depor, aspirantes a regresar a Primera, miden sus opciones en Castalia

Guardar

Castellón/A Coruña, 14 feb (EFE).- El Castellón recibe este domingo al Deportivo de La Coruña en un duelo directo entre dos aspirantes a regresar a Primera, que ocupan la segunda y tercera posición de la clasificación, respectivamente.

Los castellonenses afrontan este encuentro tras vencer los dos últimos encuentros y quieren alargar su buen estado de forma, se mantienen invictos desde que comenzó el año, con una victoria que les daría la oportunidad de asaltar el liderato si perdiera el Racing de Santander.

El técnico Pablo Hernández recupera a Fabrizio Brignani y a Jérémy Mellot para el partido, que regresarán al once titular, por lo que tiene a su disposición a toda la plantilla, a excepción del lesionado Douglas Aurélio.

A tan solo dos puntos del Castellón, el choque es de máxima importancia para las aspiraciones de ascenso directo del equipo gallego, que se alejaría a cinco, más el golaverage, del conjunto de Pablo Hernández en caso de derrota en Castalia.

Con el recuerdo de lo sucedido en Riazor, donde el Castellón zarandeó a su equipo, Antonio Hidalgo podría hacer debutar al centrocampista Riki, que ya tuvo sus primeros minutos como deportivista ante el Albacete. Su estreno provocaría que Mario Soriano adelantara su posición para formar, junto a Yeremay y Luismi Cruz, por detrás del neerlandés Zakaria, que no marca desde finales de noviembre.

El estadio SkyFi Castalia podría presentar el primer lleno de la temporada al quedar poco más de 200 entradas a la venta.

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Cipenga, Pablo Santiago, Calatrava y Camara.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Noubi, Loureiro, Quagliata; José Ángel, Riki; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; y Zakaria.

Árbitro: Pendiente de designación

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 21:00. EFE

1010153

qrg sm-dmg/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de casas por riesgo de riada

Infobae

Educación toma nota de la petición del Consejo Escolar de bajar aún más la jornada docente

Infobae

El Constitucional avala el valor de referencia catastral para el cálculo de transmisiones

Infobae

Alimento en helicóptero para 480 ovejas aisladas por las lluvias en una localidad pacense

Infobae

Ingresa en prisión el detenido por matar a un hombre en una pelea en Vilanova (Barcelona)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Qué ayudas fiscales tienen los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa