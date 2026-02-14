Castellón y Depor, aspirantes a regresar a Primera, miden sus opciones en Castalia

Castellón/A Coruña, 14 feb (EFE).- El Castellón recibe este domingo al Deportivo de La Coruña en un duelo directo entre dos aspirantes a regresar a Primera, que ocupan la segunda y tercera posición de la clasificación, respectivamente.

Los castellonenses afrontan este encuentro tras vencer los dos últimos encuentros y quieren alargar su buen estado de forma, se mantienen invictos desde que comenzó el año, con una victoria que les daría la oportunidad de asaltar el liderato si perdiera el Racing de Santander.

El técnico Pablo Hernández recupera a Fabrizio Brignani y a Jérémy Mellot para el partido, que regresarán al once titular, por lo que tiene a su disposición a toda la plantilla, a excepción del lesionado Douglas Aurélio.

A tan solo dos puntos del Castellón, el choque es de máxima importancia para las aspiraciones de ascenso directo del equipo gallego, que se alejaría a cinco, más el golaverage, del conjunto de Pablo Hernández en caso de derrota en Castalia.

Con el recuerdo de lo sucedido en Riazor, donde el Castellón zarandeó a su equipo, Antonio Hidalgo podría hacer debutar al centrocampista Riki, que ya tuvo sus primeros minutos como deportivista ante el Albacete. Su estreno provocaría que Mario Soriano adelantara su posición para formar, junto a Yeremay y Luismi Cruz, por detrás del neerlandés Zakaria, que no marca desde finales de noviembre.

El estadio SkyFi Castalia podría presentar el primer lleno de la temporada al quedar poco más de 200 entradas a la venta.

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Cipenga, Pablo Santiago, Calatrava y Camara.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Noubi, Loureiro, Quagliata; José Ángel, Riki; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; y Zakaria.

Árbitro: Pendiente de designación

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 21:00. EFE

1010153

qrg sm-dmg/jap