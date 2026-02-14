Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La española Carlota Ciganda ha terminado en la cuarta plaza en el FIP Saudi Ladies International, primer torneo de la temporada del circuito europeo disputado en Riad, en el que se impuso tras un gran último día la inglesa Charley Hull.

Ciganda, que ha estado en los puestos cabeceros durante las cuatro vueltas, cerró su participación con un 68 (-4) para concluir con un total de 271 impactos (-17), a dos de Hull, que fundamentó su victoria en una ronda final pletórica con 65.

Un 'doble bogey' en el hoyo 7 lastró las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que acumuló seis 'birdies' en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.

Tras Hull concluyeron, empatadas a 270, la japonesa Akie Iwai y la sudafricana Casandra Alexander, que por momentos tuvo en su mano la victoria, pero un 'bogey' en el penúltimo hoyo le apartó de la gloria.

Nuria Iturrioz terminó vigésima tercera con 277 golpes, justo por delante de Blanca Fernández, vigésima quinta con 278, mientras que Carolina López Chacarra fue vigésima novena con 279 y Julia López Ramírez quincuagésima primera con 283. EFE