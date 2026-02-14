Espana agencias

Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada

Guardar

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La española Carlota Ciganda ha terminado en la cuarta plaza en el FIP Saudi Ladies International, primer torneo de la temporada del circuito europeo disputado en Riad, en el que se impuso tras un gran último día la inglesa Charley Hull.

Ciganda, que ha estado en los puestos cabeceros durante las cuatro vueltas, cerró su participación con un 68 (-4) para concluir con un total de 271 impactos (-17), a dos de Hull, que fundamentó su victoria en una ronda final pletórica con 65.

Un 'doble bogey' en el hoyo 7 lastró las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que acumuló seis 'birdies' en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.

Tras Hull concluyeron, empatadas a 270, la japonesa Akie Iwai y la sudafricana Casandra Alexander, que por momentos tuvo en su mano la victoria, pero un 'bogey' en el penúltimo hoyo le apartó de la gloria.

Nuria Iturrioz terminó vigésima tercera con 277 golpes, justo por delante de Blanca Fernández, vigésima quinta con 278, mientras que Carolina López Chacarra fue vigésima novena con 279 y Julia López Ramírez quincuagésima primera con 283. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo

Infobae

Cae una banda de contrabando con el decomiso de dos toneladas de tabaco en Sevilla

Infobae

Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo

Infobae

El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Infobae

Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid