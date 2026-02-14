"Calma tensa" en El Robledo (Ciudad Real) y mejora la situación en Talavera (Toledo)

El Robledo (Ciudad Real), 14 feb (EFE).- La localidad ciudadrealeña de El Robledo vive este sábado una jornada de "calma tensa" por la crecida de caudal del río Bullaque tras una noche "un poco complicada" en la que hubo que tomar "decisiones urgentes" para que el agua no afectara a las viviendas, así como empieza a mejorar la situación en Talavera de la Reina (Toledo).

ASí lo ha manifestado el alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, tras explicar que sobre la medianoche se produjo una situación "un poco complicada" porque el pantano de Torre de Abraham comenzó a desembalsar a 205 metros cúbicos por segundo, lo que hizo que el nivel del río "creciera muy rápido y además con una violencia de escorrentía de agua muy fuerte".

Por ello, se tuvieron que tomar "decisiones urgentes" como romper una parte de los exteriores de la piscina que "estaba haciendo de parapeto" y el agua que estuvo a punto de saltar el primer dique de contención construido, lo que "hacía peligrar la seguridad de las casas de los vecinos".

"Tomamos una decisión rápida, rompimos eso y empezó a bajar y aliviar" el caudal del río, ha explicado Ormeño, que con todo ha reconocido que se vivieron "cincuenta minutos muy malos, muy malos".

Según su relato, a las 8:00 horas le comunicaron que había bajado el nivel de desembalse de 175 metros cúbicos por segundo, lo que unido a que no hay previsión de lluvias en los próximos días, permitirá empezar "a mitigar los efectos del desembalse".

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha afirmado este sábado que la ciudad “empieza a ver la luz” tras el cese de las lluvias y el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia en los últimos días para hacer frente a las inundaciones, por lo que ha avanzado que está previsto que el lunes comience la fase de limpieza.

El Ayuntamiento de Talavera ha explicado en una nota de prensa que el alcalde ha realizado estas consideraciones tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de este sábado, en la que se ha comprobado que "calles que ayer estaban anegadas ya no lo están".

También ha detallado que el caudal de La Portiña ha descendido un centímetro y se mantiene estable con la compuerta abierta a 20 centímetros.

Además, el Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que el río Júcar a su paso por la capital está en nivel rojo desde las 1:00 horas de este sábado, con un caudal de 246,95 metros cúbicos por segundo, por lo que ha solicitado a la ciudadanía que no se acerque a las proximidades de la ribera del río.

Y en Toledo, donde el río Tajo se mantiene también en nivel rojo, el Ayuntamiento ha avanzado que suspenderá el desfile de carnaval previsto para esta tarde si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por vientos, para preservar la seguridad ciudadana. EFE

