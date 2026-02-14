Espana agencias

"Calma tensa" en El Robledo (Ciudad Real) y mejora la situación en Talavera (Toledo)

Guardar

El Robledo (Ciudad Real), 14 feb (EFE).- La localidad ciudadrealeña de El Robledo vive este sábado una jornada de "calma tensa" por la crecida de caudal del río Bullaque tras una noche "un poco complicada" en la que hubo que tomar "decisiones urgentes" para que el agua no afectara a las viviendas, así como empieza a mejorar la situación en Talavera de la Reina (Toledo).

ASí lo ha manifestado el alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, tras explicar que sobre la medianoche se produjo una situación "un poco complicada" porque el pantano de Torre de Abraham comenzó a desembalsar a 205 metros cúbicos por segundo, lo que hizo que el nivel del río "creciera muy rápido y además con una violencia de escorrentía de agua muy fuerte".

Por ello, se tuvieron que tomar "decisiones urgentes" como romper una parte de los exteriores de la piscina que "estaba haciendo de parapeto" y el agua que estuvo a punto de saltar el primer dique de contención construido, lo que "hacía peligrar la seguridad de las casas de los vecinos".

"Tomamos una decisión rápida, rompimos eso y empezó a bajar y aliviar" el caudal del río, ha explicado Ormeño, que con todo ha reconocido que se vivieron "cincuenta minutos muy malos, muy malos".

Según su relato, a las 8:00 horas le comunicaron que había bajado el nivel de desembalse de 175 metros cúbicos por segundo, lo que unido a que no hay previsión de lluvias en los próximos días, permitirá empezar "a mitigar los efectos del desembalse".

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha afirmado este sábado que la ciudad “empieza a ver la luz” tras el cese de las lluvias y el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia en los últimos días para hacer frente a las inundaciones, por lo que ha avanzado que está previsto que el lunes comience la fase de limpieza.

El Ayuntamiento de Talavera ha explicado en una nota de prensa que el alcalde ha realizado estas consideraciones tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de este sábado, en la que se ha comprobado que "calles que ayer estaban anegadas ya no lo están".

También ha detallado que el caudal de La Portiña ha descendido un centímetro y se mantiene estable con la compuerta abierta a 20 centímetros.

Además, el Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que el río Júcar a su paso por la capital está en nivel rojo desde las 1:00 horas de este sábado, con un caudal de 246,95 metros cúbicos por segundo, por lo que ha solicitado a la ciudadanía que no se acerque a las proximidades de la ribera del río.

Y en Toledo, donde el río Tajo se mantiene también en nivel rojo, el Ayuntamiento ha avanzado que suspenderá el desfile de carnaval previsto para esta tarde si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por vientos, para preservar la seguridad ciudadana. EFE

1012218

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenido un hombre por el atropello mortal de un joven y herir a otro en Castellón

Infobae

Castro: “Para los aficionados el derbi es especial y trabajamos para que estén contentos”

Infobae

La Guardia Civil detalla a la jueza de la dana el escollo para rescatar mensajes borrados

Infobae

Ascienden a 267 los incidentes causados por el vendaval en Baleares

Infobae

El Albacete quiere mantener su buena dinámica en casa y el Sporting la revancha de la ida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa