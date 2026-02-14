Espana agencias

Bigas: "Todos los equipos pasan malas rachas pero los resultados llegarán"

Elche (Alicante), 14 feb (EFE).- El defensa del Elche Pedro Bigas afirmó este sábado que todos los equipos atraviesan "malas rachas" a lo largo de la temporada y se mostró convencido de que los resultados positivos "llegarán".

El central, en declaraciones facilitadas por el club, restó dramatismo a la serie de siete jornadas consecutivas sin ganar de su equipo, que ha visto reducida la ventaja con la que contaba respecto a la zona de descenso.

"El equipo está con confianza e ilusión. Eso no lo ha perdido y es fundamental para lograr el objetivo", señaló el jugador balear, quien añadió que la única preocupación del vestuario es "seguir trabajando y dar el máximo por parte de cada jugador".

Bigas subrayó la importancia del próximo compromiso ante Osasuna y destacó que para un equipo como el Elche resulta clave "mantener la portería a cero".

El defensa quitó relevancia al hecho de que la última portería sin encajar coincidiera con el regreso a la titularidad de Matías Dituro en detrimento de Iñaki Peña.

"Tenemos dos porterazos. Los dos encajan en la línea del míster y nos sentimos seguros con los dos. Nos pasa en todas las posiciones: el que juega es muy bueno y el que no, te lo pone difícil", explicó.

Bigas, que reapareció como titular tras superar una lesión de rodilla sufrida en enero, afirmó encontrarse bien físicamente y satisfecho por poder seguir "sumando minutos y trabajo" con el Elche. EFE

pvb sm/jpd

