Espana agencias

Benidorm Fest 2026 corona este sábado a su primer ganador desligado de Eurovisión

Guardar

Benidorm (Alicante), 14 feb (EFE).- Con un pronóstico muy abierto, Benidorm Fest 2026 coronará este sábado a su ganador o ganadores, con la peculiaridad de que, por primera vez en sus cinco ediciones, no tendrá que concurrir a Eurovisión como representación de España.

Miranda! y bailamamá, Kenneth, Tony Grox y LucyCalys o Rosalinda Galán son algunas de las candidaturas que suenan más fuerte en las quinielas de los seguidores de este festival nacional para hacerse con el triunfo tras su paso por las dos semifinales celebradas los pasados martes y jueves.

En total serán doce los participantes de la final, ya que junto a los cuatro citados también lograron el pase Kitai, María León y Julia Medina, The Quinquis, Izan Llunas, Dani J, Mikel Herzog Jr, Mayo y Asha.

La negativa de RTVE de participar este año en la gran final de Eurovisión que tendrá lugar en Viena en mayo no solo ha liberado al ganador de Benidorm Fest de la responsabilidad de representar a España, sino que también ha eliminado a la hora de elegirlo el forzoso sesgo de que sea "algo eurovisivo".

Eso abre mucho más las opciones del público y el jurado a la hora de elegir qué candidatura heredará la corona de Benidorm Fest de manos de Melody, su última reina, que reaparecerá en la gala de este sábado para actuar junto a sus predecesoras: Nebulossa, Blanca Paloma y Chanel, en lo que promete ser otro "show" para el recuerdo.

Una combinación de azar y de decisiones organizativas para mantener el ritmo de la gala ha determinado que la apertura del concurso propiamente dicho corra a cargo de 'Tócame' de Mayo y su reivindicación de lo 'queer' que tantos admiradores le ha traído desde su salida de 'OT 2023'.

La opción roquera estará representada después por el 'El amor te da miedo' de Kitai, los "obreros" de este género, en claro contraste con el vagón de tren desde que el Asha cantará la bucólica y mediterránea 'Turista' con una de las puestas en escena más recordables de la edición.

En cuarto lugar cantará Dani J, que ha conseguido colar por primera vez un género caribeño en la final, concretamente la bachata 'Bailándote', gracias en buena medida a un número actual con mucho movimiento.

En quinto lugar, The Quinquis, que fueron una de las sorpresas de esta final gracias al aval sobre todo del jurado a su 'Tú no me quieres', una vuelta de tuerca no apta para todos a partir del funk canalla y flamenco que triunfó en las barriadas de los 70.

Siguiendo la estela de su abuelo Dyango, que triunfó en el viejo festival musical de Benidorm hace justo 50 años, Izan Llunas conquistó a muchos con su frescura y encanto en semifinales al interpretar el "r&b" '¿Qué vas a hacer?'.

A continuación, la única balada de la edición, 'Mi mitad' de Mikel Herzog Jr, que cantará con la garganta abierta en canal, mientras que María León y Julia Medina traerán con 'Dos damas y un vagabundo', un ejercicio de desquite pop y festivo, con la sororidad por bandera.

A partir de ahí llegan los grandes favoritos por diferentes motivos. Rosalinda Galán ha sido probablemente la participante que más ha impactado en este escenario por su sofisticada puesta en escena para 'Mataora', un ya de por sí sorprendente pasodoble eléctrico que redime a la Carmen de Merimée de su trágico destino.

La de Kenneth es una de las opciones más integrales, porque el actual sonido "afrobeat" de 'Los ojos no mienten' ya lo elevó a la segunda plaza en reproducciones y porque su intérprete y coautor se ha revelado como un 'showman' solvente capaz de llevar el peso de una actuación electrizante.

'Despierto amándote', con su gancho de canto tirolés que a unos atrapa y a otros desquicia ligeramente, se convirtió en el tema más reproducido de esta edición, en parte también por el tirón de sus autores, los famosos argentinos Miranda!, aliados en este electropop lleno de comedia al español Óscar Ferrer con su proyecto bailamamá.

Y para acabar, aunque son muchos los que coinciden en que la puesta en escena de 'T Amaré' no ayuda, lo cierto es que este tema de Tony Grox y LucyCalys se ha convertido ya en el favorito de muchos con sus ecos veraniegos y andaluces y es fácil proyectarle una buena vida comercial tras el final de Benidorm. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La borrasca Nils se ceba con Cataluña y mantiene a otras 14 comunidades en alerta

Infobae

García-Page dice que en el PSOE falta autocrítica desde hace una década

Infobae

Baleares registra 146 incidentes a causa del fuerte viento

Infobae

Cuatro detenidos en Murcia por retener a una mujer desaparecida desde 2024

Infobae

España, dispuesta a participar en la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN para reforzar la seguridad en Groenlandia

La ministra Margarita Robles confirmó que el Ejecutivo aguarda instrucciones precisas del mando aliado para definir cómo pueden contribuir en la nueva iniciativa desplegada en el Alto Norte, en respuesta a la creciente tensión geopolítica en la zona

España, dispuesta a participar en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa