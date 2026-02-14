Benidorm Fest 2026 corona este sábado a su primer ganador desligado de Eurovisión

Benidorm (Alicante), 14 feb (EFE).- Con un pronóstico muy abierto, Benidorm Fest 2026 coronará este sábado a su ganador o ganadores, con la peculiaridad de que, por primera vez en sus cinco ediciones, no tendrá que concurrir a Eurovisión como representación de España.

Miranda! y bailamamá, Kenneth, Tony Grox y LucyCalys o Rosalinda Galán son algunas de las candidaturas que suenan más fuerte en las quinielas de los seguidores de este festival nacional para hacerse con el triunfo tras su paso por las dos semifinales celebradas los pasados martes y jueves.

En total serán doce los participantes de la final, ya que junto a los cuatro citados también lograron el pase Kitai, María León y Julia Medina, The Quinquis, Izan Llunas, Dani J, Mikel Herzog Jr, Mayo y Asha.

La negativa de RTVE de participar este año en la gran final de Eurovisión que tendrá lugar en Viena en mayo no solo ha liberado al ganador de Benidorm Fest de la responsabilidad de representar a España, sino que también ha eliminado a la hora de elegirlo el forzoso sesgo de que sea "algo eurovisivo".

Eso abre mucho más las opciones del público y el jurado a la hora de elegir qué candidatura heredará la corona de Benidorm Fest de manos de Melody, su última reina, que reaparecerá en la gala de este sábado para actuar junto a sus predecesoras: Nebulossa, Blanca Paloma y Chanel, en lo que promete ser otro "show" para el recuerdo.

Una combinación de azar y de decisiones organizativas para mantener el ritmo de la gala ha determinado que la apertura del concurso propiamente dicho corra a cargo de 'Tócame' de Mayo y su reivindicación de lo 'queer' que tantos admiradores le ha traído desde su salida de 'OT 2023'.

La opción roquera estará representada después por el 'El amor te da miedo' de Kitai, los "obreros" de este género, en claro contraste con el vagón de tren desde que el Asha cantará la bucólica y mediterránea 'Turista' con una de las puestas en escena más recordables de la edición.

En cuarto lugar cantará Dani J, que ha conseguido colar por primera vez un género caribeño en la final, concretamente la bachata 'Bailándote', gracias en buena medida a un número actual con mucho movimiento.

En quinto lugar, The Quinquis, que fueron una de las sorpresas de esta final gracias al aval sobre todo del jurado a su 'Tú no me quieres', una vuelta de tuerca no apta para todos a partir del funk canalla y flamenco que triunfó en las barriadas de los 70.

Siguiendo la estela de su abuelo Dyango, que triunfó en el viejo festival musical de Benidorm hace justo 50 años, Izan Llunas conquistó a muchos con su frescura y encanto en semifinales al interpretar el "r&b" '¿Qué vas a hacer?'.

A continuación, la única balada de la edición, 'Mi mitad' de Mikel Herzog Jr, que cantará con la garganta abierta en canal, mientras que María León y Julia Medina traerán con 'Dos damas y un vagabundo', un ejercicio de desquite pop y festivo, con la sororidad por bandera.

A partir de ahí llegan los grandes favoritos por diferentes motivos. Rosalinda Galán ha sido probablemente la participante que más ha impactado en este escenario por su sofisticada puesta en escena para 'Mataora', un ya de por sí sorprendente pasodoble eléctrico que redime a la Carmen de Merimée de su trágico destino.

La de Kenneth es una de las opciones más integrales, porque el actual sonido "afrobeat" de 'Los ojos no mienten' ya lo elevó a la segunda plaza en reproducciones y porque su intérprete y coautor se ha revelado como un 'showman' solvente capaz de llevar el peso de una actuación electrizante.

'Despierto amándote', con su gancho de canto tirolés que a unos atrapa y a otros desquicia ligeramente, se convirtió en el tema más reproducido de esta edición, en parte también por el tirón de sus autores, los famosos argentinos Miranda!, aliados en este electropop lleno de comedia al español Óscar Ferrer con su proyecto bailamamá.

Y para acabar, aunque son muchos los que coinciden en que la puesta en escena de 'T Amaré' no ayuda, lo cierto es que este tema de Tony Grox y LucyCalys se ha convertido ya en el favorito de muchos con sus ecos veraniegos y andaluces y es fácil proyectarle una buena vida comercial tras el final de Benidorm. EFE