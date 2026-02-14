Bendodo dice que en la recuperación de Andalucía por el temporal "no debe haber ni colores ni partidos"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que "hace falta sin duda un plan específico de recuperación para Andalucía" ante los efectos de los temporales, "en el que el Gobierno central meta el hombro y la Unión Europea también se impliquen al máximo". "En este tema no debe haber ni colores ni partidos", ha apostillado.

"Los andaluces tienen que sentir que ante una catástrofe tienen un Estado que les ampara y les respalda. Y eso está por ver todavía", ha expresado Bendodo este sábado en su intervención en el marco de una reunión del Consejo de Alcaldes del PP, celebrada en Málaga.

Así, ha defendido que la Junta de Andalucía "ha estado más que a la altura" y ha recordado que, por ejemplo, está reorganizando el presupuesto de este año "para atender precisamente esta catástrofe producida por el temporal", además de otras medidas.

"Pero, evidentemente, solo los andaluces no podemos", ha asegurado el dirigente 'popular', quien ha destacado la magnitud del daño por el temporal "que ha afectado a la agricultura, a nuestros campos, a las infraestructuras", por lo que ha incidido en pedir una respuesta "y estamos a la espera de respuesta".

Según ha recordado, Moreno "ha pedido la activación de todos los mecanismos necesarios para solucionar todas las deficiencias que se han producido", a lo que, ha apuntado, "el Gobierno no ha contestado".

"Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos del Gobierno de Andalucía que tenemos, de nuestro sistema de emergencias, de nuestro presidente Juanma Moreno al frente. Ha sido providencial, ha estado a la altura y ha hecho una gran gestión. Todo el mundo coincide en eso, tanto en la tragedia de Adamuz (Córdoba) como en las inclemencias meteorológicas", ha dicho.

También ha trasladado el agradecimiento desde la Dirección Nacional del PP "a los servicios de emergencia, a todas las instituciones, por supuesto, a todos los alcaldes que han trabajado y siguen trabajando para que la situación vuelva a la normalidad", así como ha destacado la responsabilidad "de los andaluces en su conjunto".