Arturo Ruiz dice que el Covirán Granada está “muy cerca de ganar”

Granada, 14 feb (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, dijo este sábado, tras la derrota por 83-90 sufrida ante el Dreamland Gran Canaria, que están “muy cerca de ganar”, y se quejó de la actuación arbitral pidiendo que les traten “igual que a los demás equipos”.

“Hemos empezado muy bien, con la intensidad necesaria y el ritmo que queríamos imponer. En el tercer cuarto la expulsión de uno de nuestros mejores jugadores (el dominicano Jassel Pérez) nos ha dejado una rotación más corta teniendo ya lesiones”, dijo sobre el choque.

“Nos quedamos sin gasolina ante jugadores de gran talento. Su talento y su energía determinaron el partido”, agregó el técnico del Covirán Granada.

“Pido que se nos trate igual que todos los equipos porque hasta el 30 de mayo esta ciudad sigue siendo de ACB. Sólo quiero que nos traten igual que a los demás”, comentó Ruiz sobre la actuación arbitral.

“El parón de ahora viene bien. Son tres semanas de pretemporada con más jugadores y más competitividad. Estamos muy cerca de ganar”, indicó. EFE

jag/sab