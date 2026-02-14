Arrasate sobre su relación con el Mallorca: "Está mejor y estará mucho mejor"

Palma, 14 feb (EFE).- El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha descrito este sábado su "relación" con el equipo que dirige: "Ha estado peor, está mejor y estará mucho mejor con el paso del tiempo", ha respondido ante una pregunta con motivo del día de San Valentín.

De cara al partido de este domingo contra el Betis, el entrenador bermellón insiste en prolongar la buena dinámica mostrada en Son Moix en las dos últimas jornadas como local: "Es verdad que el partido es complicado, pero estamos mejor y compitiendo como venimos haciendo en casa podemos competir a este tipo de equipos".

"Urge sumar y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad, si nos acercamos a la versión de las últimas semanas, el equipo tendrá opciones", ha subrayado.

El de Berriatúa considera que la clave para tener opciones pasa por una "defensa correcta". "Van a tener más balón, suelen dominar los partidos y tienen dos extremos muy desequilibrantes que juegan a pierna cambiada y no nos interesa que vayan hacia dentro como en la ida", ha descrito sobre el rival.

"Nosotros no defendimos bien y tenemos en mente ese partido. Necesitaremos una defensa correcta porque si no nos harán mucho daño", ha añadido.

Arrasate podrá contar con Antonio Raíllo, quien ya está recuperado de su lesión en la clavícula que "prácticamente ha quedado atrás", según el entrenador. "Lo veo mucho mejor, entrenando normal pero es una gran noticia que esté mucho mejo", ha indicador.

"Ahora entran las dudas que es lo que quiere un entrenador, tener a tu capitán, a David que lo ha hecho muy bien y a Valjent que siempre está ahí", ha destacado.

Quien podría disfrutar de sus primeros minutos es Zito Luvumbo: "Lo veo más adaptado, un poco lo que es él, es un jugador que tiene una naturaleza muy marcada, es potente, agitador y esta semana le ha venido muy bien, es probable que mañana tenga sus primeros minutos".

Otro factor fundamental en el encuentro será la afición de Son Moix: "Cada partido es importante, es una cuenta atrás y la semana ha estado bien, urge sumar. Sabemos lo que tenemos en frente, vienen de ganar en el Metropolitano, lo respetamos pero tenemos que volver a lo que hemos hecho los dos últimos partidos en casa, ha conectado con la afición y necesitamos esa simbiosis", ha concluido Arrasate.EFE

