Arbeloa: “Llevo un mes viendo a un gran Vinícius”

Madrid, 14 feb (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, destacó que, más allá del partido de este sábado ante la Real Sociedad (4-1) en el que el brasileño Vinícius Junior forzó y marcó dos penaltis, lleva viendo “a un gran” ‘Vini’ desde que se hizo cargo del equipo hace un mes.

“Llevo un mes viendo a un gran Vinícius. Desde que he llegado yo, está haciendo partidos de muchísimo nivel, desequilibrante. Para mi es un jugador que va más allá de los números, va de cómo condiciona los partidos por los rivales que atrae. Es uno de los mejores jugadores del mundo, un chico fantástico, un gran compañero y un gran jugador. Es una suerte tenerle conmigo”, dijo en rueda de prensa.

Una victoria ante la Real Sociedad que deja al Real Madrid líder de liga, a expensas de lo que haga el Barcelona en Girona el lunes. “Esto va a ser muy largo, cada jornada hay tres puntos importantísimos. Va a ser una batalla larguísima, y habrá altibajos. Lo importante es nuestra mejora como equipo”, señaló.

Un Arbeloa que explicó su cambio de sistema, del 4-3-3 al 4-4-2 que ha implementado en los dos últimos partidos. “Defensivamente es una estructura que nos ayuda, no solo a nosotros, a muchísimos equipos. Te ayuda a estar más compacto y con los tipos de jugadores que tenemos, si queremos hacer contragolpes nos permite hacerlo con los dos jugadores de arriba. Esta semana nos ha servido bastante para trabajar, sobre todo defensivamente, pero más allá del sistema, lo importante es el compañerismo y el esfuerzo de todos, y lo estamos haciendo bien”, analizó.

“Hoy hemos hecho un gran partido defensivamente, como hicimos ante el Valencia. En la primera parte se ha visto un equipo más suelto en campo contrario y siendo capaces de girar más rápido el balón. Ha sido un partido en el que la Real ha hecho, quizá, nuestro papel, jugando ellos entre semana, y nosotros una semana limpia de trabajo; y eso se ha notado desde el principio”, completó.

Victoria en la que el único tanto encajado llegó tras un penalti de Dean Huijsen en el minuto 20, y Arbeloa defendió a su futbolista. “El jugador de la Real lo ha hecho muy bien, pero es el oficio de ser defensa. Ha completado 90 minutos buenos, tiene 20 años, es su primera temporada en el Real Madrid y tiene que seguir dando este nivel y coger la experiencia y exigencia que tiene este club, con sus situaciones particulares de ir al espacio; no es fácil se defensa en el Real Madrid, le toca seguir trabajando y mejorando”, señaló.

Además, habló del próximo compromiso del Real Madrid, la visita a un Benfica el martes que ya les ganó hace tres semanas (4-2). “Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos de la dificultad del partido, de lo que nos espera el martes con el nivel del rival y el ambiente. Hay que salir allí a sacar un buen resultado”, explicó. EFE