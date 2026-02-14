Almeyda: "El equipo supo abrir el marcador" con uno menos "y defenderse bien"

Sevilla, 14 feb (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, dijo que había "planificado de una manera el partido contra el Alavés", pero a que "a los pocos minutos cambia" porque su carrilero derecho Juanlu Sánchez es "justamente expulsado", pese a lo cual "el equipo supo abrir el marcador y defenderse bien".

Almeyda considera que "hoy se vio a un equipo firme, sólido", ya que es "difícil jugar 100 minutos con diez futbolistas", por lo que debe mostrar su "agradecimiento a los jugadores y al público", que supo infundirle "una energía especial" que ha posibilitado "un empate que deja como cosas positivas la unión y la entrega".

El técnico bonaerense pidió "disculpas" a su "familia, en especial" a su "madre que lo ve todo de Argentina, y a la afición por la reacción" que tuvo "tras la expulsión", cuando por unos momentos se negaba a abandonar la zona técnica tras haberle sido mostrada la tarjeta roja.

"Considero que es una injusticia. Quiero justicia porque fui expulsado de manera vergonzosa y pierdo la cabeza ante una injusticia. Él no sabía si el que había hablado era yo, y era otro, no debería ser tan fácil expulsar a un entrenador. Si digo que una falta no es y apoyo mi cabeza en la banca, no puedo ser expulsado", relató sobre la acción que le costó la tarjeta roja.

Almeyda explicó sus cambios en el esquema durante el encuentro, en el que por momentos "faltaba orden y había espacios que cubrir", pero destacó que "en el primer tiempo no hubo ninguna acción de gol del rival", ya que el Sevilla estuvo "bien cerrado, sin salir a lo loco", lo que debe ser "un punto de arranque" para el futuro.

El preparador bonaerense cree que "sumar este punto" debe verse "desde un lugar más positivo que negativo". "Claro que quería ganar", pero "los partidos van tomando rumbo" y la expulsión temprana influyó en el desarrollo del mismo porque "no es fácil mantener calma cuando te juegas tanto", añadió. EFE

