Espana agencias

Almeyda: "El equipo supo abrir el marcador" con uno menos "y defenderse bien"

Guardar

Sevilla, 14 feb (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, dijo que había "planificado de una manera el partido contra el Alavés", pero a que "a los pocos minutos cambia" porque su carrilero derecho Juanlu Sánchez es "justamente expulsado", pese a lo cual "el equipo supo abrir el marcador y defenderse bien".

Almeyda considera que "hoy se vio a un equipo firme, sólido", ya que es "difícil jugar 100 minutos con diez futbolistas", por lo que debe mostrar su "agradecimiento a los jugadores y al público", que supo infundirle "una energía especial" que ha posibilitado "un empate que deja como cosas positivas la unión y la entrega".

El técnico bonaerense pidió "disculpas" a su "familia, en especial" a su "madre que lo ve todo de Argentina, y a la afición por la reacción" que tuvo "tras la expulsión", cuando por unos momentos se negaba a abandonar la zona técnica tras haberle sido mostrada la tarjeta roja.

"Considero que es una injusticia. Quiero justicia porque fui expulsado de manera vergonzosa y pierdo la cabeza ante una injusticia. Él no sabía si el que había hablado era yo, y era otro, no debería ser tan fácil expulsar a un entrenador. Si digo que una falta no es y apoyo mi cabeza en la banca, no puedo ser expulsado", relató sobre la acción que le costó la tarjeta roja.

Almeyda explicó sus cambios en el esquema durante el encuentro, en el que por momentos "faltaba orden y había espacios que cubrir", pero destacó que "en el primer tiempo no hubo ninguna acción de gol del rival", ya que el Sevilla estuvo "bien cerrado, sin salir a lo loco", lo que debe ser "un punto de arranque" para el futuro.

El preparador bonaerense cree que "sumar este punto" debe verse "desde un lugar más positivo que negativo". "Claro que quería ganar", pero "los partidos van tomando rumbo" y la expulsión temprana influyó en el desarrollo del mismo porque "no es fácil mantener calma cuando te juegas tanto", añadió. EFE

lhg/cb/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno defiende su "vía andaluza" sin insultos ni "politiqueo" frente al ruido nacional

Infobae

Detenido en Onil el joven huido tras intentar matar a su pareja y a su suegra en Calella

Infobae

Nacho Pérez: “Debutar en el Ciutat es el sueño de cualquier niño de la cantera”

Infobae

El juez espera mañana a Errejón para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez espera mañana a

Arturo Ruiz dice que el Covirán Granada está “muy cerca de ganar”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR