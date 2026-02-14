90-81. Fitipaldo desatasca a La Laguna ante el Breogán en la antesala de la Copa

San Cristóbal de La Laguna, 14 feb (EFE).- La Laguna Tenerife sumó un agónico triunfo ante un correoso Río Breogán (90-81) en la antesala de la Copa del Rey, un resultado que, no obstante, le deja con sensaciones positivas de cara a la cita de Valencia, mientras que el equipo gallego se estanca en la zona anónima de la Liga Endesa.

El uruguayo Bruno Fitipaldo, con 23 puntos y 31 de valoración, desatascó al equipo canario en los momentos claves del choque, desactivando los esfuerzos de Francis Alonso (17 puntos) y Dewayne Russell (16).

En el primer cuarto, los aurinegros sufrieron con el acierto inicial de los visitantes, que se pusieron con 7-9 en los primeros compases. No obstante, la pizarra de Vidorreta comenzó a carburar, para cambiar las tornas con los puntos de Jaime Fernández y Fran Guerra (16-14).

Fue entonces cuando entró en acción el acierto desde el perímetro de los dos equipos, aumentando el caudal ofensivo en ambos aros, hasta que Abromaitis y Fitipaldo desactivaron los arreones de Mavra y Cook al cierre del primer cuarto (23-18).

Con hasta un 83% de acierto desde más allá de la línea de tres, el Breogán siguió más que vivo en el segundo cuarto, animándose Russell y Aranitovic desde esa parcela ante un conjunto lagunero que seguía en vanguardia (33-31).

De hecho, un tiro lejano del propio Russell puso por delante a los lucenses en la recta final de la primera parte (39-42). Y aunque Fernández y Doornekamp volvieron a la carga en su mejor faceta ofensiva, un triple final de Kurucs puso las tablas al descanso (45-45).

En la reanudación, los laguneros metieron una segunda marcha al encuentro para bloquear el frenesí de su rival, enganchando un 12-0 de parcial (64-51), si bien Mavra y Aranitovic maquillaban la cicatriz con un arreón de 2-10. Pero una ‘bomba’ de Scrubb en la pintura cerró el tercer parcial con renta de siete puntos para los isleños (68-61).

Francis Alonso y Apic lanzaron el órdago visitante nada más arrancar el último periodo, dejando el electrónico con un más que ajustado 75-72 a falta de 5:17 para la conclusión.

Los pupilos de Txus Vidorreta se veían obligados a remar con suplicio ante un rival que se fue creciendo con el paso de los minutos y que no se descolgaba con el paso de los minutos, hasta que el uruguayo Fitipaldo desatascó a los tinerfeños con un triple y dos tiros libres (84-76 a 1:34 para el desenlace).

Lo volvió a intentar el Breogán en el último suspiro pero los errores en ataque de los lucenses, conjugado con un palmeo de Shermadini para los locales, finiquitaron un partido que se inclinó a favor de La Laguna tras el intercambio final de canastas (90-81).

- Ficha técnica:

90. La Laguna Tenerife (23+22+23+22): Van Beck (8), Fitipaldo (23), Shermadini (18), Giedraitis (-) y Doornekamp (14) -quinteto titular-; Fernández (16). Scrubb (4), Sastre (-), Bordón (-), Abromaitis (3), Giedraitis (-) y Guerra (4).

81. Río Breogan (18+27+16+20): Cook (6), Russell (17), Sakho (9), Andric (4) y Kurucs (3) -quinteto titular-; Apic (6), Alonso (16), Aranitovic (6), Mavra (11) y Brankovic (3).

Árbitros: Rafael Serrano, Sergio Manuel y Roberto Lucas. Eliminaron por faltas personales al visitante Dewayne Russell.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 20ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Deportivo Tenerife Santiago Martín ante 4.233 espectadores. EFE

dhr/ism